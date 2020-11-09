Антикорупційні органи зробили все, щоб не розслідувати схеми "Приватбанку" - юрист

За його словами, справа “Приватбанку” зачіпає велику кількість осіб, що були раніше при владі, і які при владі тепер.

“Тому, тут як у тому анекдоті — головне не вийти на самих себе. У свою чергу представники певних іноземних інституцій дуже переживають за подальший хід розслідування справи. Однак, коли дійсно почнеться реальне розслідування справи „Приватбанку“ то може виявитися дуже велика кількість неприємних речей, в тому числі — виведення коштів з України... Ну а щодо кредиту довіри, який був наданий антикорупційним органам — то вони зробили все можливе, щоб цю справу не розслідувати”, — сказав Кравець.

Юрист додав, що справа Приватбанку є суто політичною.

“Питання Приватбанку — воно не юридичне і не економічне, а суто політичне. Щоб певним чином не зруйнувати систему, яка будувалася роками і за яку прийдеться комусь відповідати”, — підкреслив Кравець.

Як писав УНН, нещодавно у справі “Привату” Печерський райсуд витребував в НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll.

Нагадаємо, за словами Катерини Рожкової, аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з “Привату”, охопив 10 років роботи банку.

За даними Kroll, схема виведення коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. І загалом, з банку було виведено 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти “Слідство Інфо”.

Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.