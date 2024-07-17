Нардепу Николаю Задорожнему, которого подозревают в вымогательстве взятки, суд избрал меру пресечения в виде залога в три миллиона 28 тысяч гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию из зала суда.

Детали

Ходатайство старшего детектива о применении меры пресечения в виде залога удовлетворить частично. Применить в отношении подозреваемого Задорожного Николая Николаевича меру пресечения в виде залога в размере 1 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в денежном выражении составляет 3 млн 28 тыс. гривен - сказала судья

Также на Задорожного возложили обязанности:

прибывать к следователям, прокурорам, следственному судье и суду по первому требованию;

не отлучаться без разрешения за пределы Киева;

воздержаться от общения со свидетелями;

носить электронный браслет.

Следует заметить, что прокуратура просила о мере пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен и ношение электронного браслета

Напомним

Накануне в САП объявили нардепу о подозрении за вымогательство взятки в размере 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области. Сам Задорожный заявлял, что не требовал и не получал деньги.

Впоследствии во фракции "Слуга народа" заявили, что Задорожного исключили из партии "Слуга народа" за якобы вымогательство взятки за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.