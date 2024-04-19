Американским военным придется сражаться в Европе, если путин захватит Украину – екс-вицепрезидент США

У американских солдат не будет другого выбора, кроме как сражаться с российскими захватчиками в Европе, если кремль достигнет целей захвата Украины. Об этом заявил Майк Пенс, бывший вице-президент США при Дональде Трампе, - ексчиновник призвал Конгресс одобрить выделение средств на помощь Украине, передает УНН со ссылкой на Politico и CNN.

Детали

Если президент россии владимир путин "захватит" Украину, он нападет на страну НАТО, вынудив США к более прямому вмешательству в ситуацию.

Имея опыт встреч с Владимиром Путиным, я не сомневаюсь, - если Путину позволить захватить Украину, пройдет совсем немного времени, прежде чем он пересечет границу страны НАТО – заявил Пенс телеканалу CNN.

У американских солдат не будет другого выбора, кроме как сражаться с российскими захватчиками в Европе, если владимир путин победит Украину, заявил Майк Пенс.

Комментарии Пенса появились на фоне баталий в Палате представителей о судьбе пакета иностранной помощи, предусматривающей финансирование Украины.

В среду спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон изложил свой план внешней помощи. Предложение, состоящее из четырех частей, разделяет помощь Израилю, Украине и Тайваню на отдельные законопроекты, и часть этой помощи будет предоставляться в виде займа.

Пенс похвалил Джонсона за продолжение работы над законопроектами об иностранной помощи, несмотря на угрозы правых членов партии сместить его с поста спикера.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что помощь от США, которая до сих пор заблокирована в Конгрессе, поступит до ноября. Об этом он сказал в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.