Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что размещение американских ракет большой дальности в Германии является надежным средством сдерживания на фоне угрозы, которую россия представляет для европейской безопасности. Об этом Бербок написала в статье для немецкого еженедельника Bild am Sonntag, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Как пишет издание, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок защитила соглашение с Вашингтоном о размещении американских ракет большой дальности в Германии, ссылаясь на угрозу, которую россия представляет для европейской безопасности.

Делать внешнюю политику сегодня означает признать, что принцип надежды не защитит нас от россии, путина. Что защищает нас сейчас, так это то, что мы инвестируем в нашу собственную безопасность и силу - в ЕС, в НАТО и в Германии. И это включает решение развернуть американские системы вооружений большой дальности - отметила Бербок.

Она также отметила, что Германии нужен надежный сдерживающий фактор против россии, который также защищает поляков, балтийцев и финнов - партнеров, которые имеют прямую границу с россией и на опыте того, как она использует гибридные меры на границе в последние месяцы.

Напомним

В 2026 году Вашингтон начнет развертывание в Германии дальнобойного оружия. Речь идет в частности о гиперзвуковом оружии.

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