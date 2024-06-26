Администрация президента США Джо Байдена рассматривает отмену фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Киеву Вашингтоном. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников, передает УНН.

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В материале говорится о том, что принятие соответствующего решения ознаменует еще один значительный сдвиг в политике администрации Байдена в отношении Украины, поскольку США ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией.

Собеседники CNN рассказали, что эта тема на рассмотрении в Белом доме, но Байден пока не дал своего согласия.

Мы не приняли никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса является преждевременным. Президент абсолютно уверен, что не будет отправлять американские войска в Украину сказал журналистам один из чиновников.

Другой собеседник отметил, что если решение одобрят, вероятно, оно начнет действовать в 2024 году. Это позволит Пентагону впервые с начала полномасштабного вторжения России предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине. Чиновники выразили надежду, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт вооружения, которое Вашингтон предоставил Киеву.

Дополнение

В материале отмечается, что в течение последних двух лет Байден настаивал на том, чтобы все американцы, особенно военнослужащие, держались как можно дальше от линии фронта в Украине. Как следствие предоставленную США военную технику пришлось вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, требующего времени.

В настоящее время США могут помочь с обслуживанием только через видеочат или защищенный телефон. Однако такой механизм помощи имеет определенные ограничения, ведь американские войска и подрядчики не могут напрямую работать с системами, пишет CNN.

Чиновники Белого дома рассказали, что в последние месяцы и ограничения начали пересматривать, поскольку помощь от США была заблокирована в Конгрессе, а Россия имела успехи на поле боя.

Если позволить опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, находиться в Украине, это означает, что они смогут помочь отремонтировать поврежденное оборудование гораздо быстрее пишет издание

По их словам, одной из систем, которая, вероятно, потребует регулярного технического обслуживания, являются истребители F-16, которые Украина должна получить в 2024 году. Однако компании, претендующие на контракты, должны будут разработать надежные планы снижения рисков, чтобы уменьшить угрозы для своих сотрудников, подчеркнул один из собеседников.

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