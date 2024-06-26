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Білий дім може дозволити розгортання американських військових підрядників в Україні – CNN

Київ • УНН

 • 101937 перегляди

Адміністрація Байдена розглядає можливість скасування заборони на розміщення американських військових підрядників в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, що надаються Вашингтоном, що знаменує собою значний зсув у політиці, який дасть Україні перевагу перед Росією.

Білий дім може дозволити розгортання американських військових підрядників в Україні – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає скасування фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Києву Вашингтоном. Про це повідомило видання CNN з посиланням на чотирьох неназваних американських посадовців, передає УНН.

Деталі

У матеріалі йдеться про те, що ухвалення відповідного рішення ознаменує ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи дати українським військовим перевагу над Росією.

Співрозмовники CNN розповіли, що ця тема на розгляді в Білому домі, але Байден поки не дав своєї згоди.

Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно впевнений, що не відправлятиме американські війська в Україну

сказав журналістам один із посадовців.

Інший співрозмовник зазначив, що якщо рішення схвалять, ймовірно, воно почне діяти у 2024 році. Це дозволить Пентагону вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні. Посадовці висловили сподівання, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт озброєння, яке Вашингтон надав Києву.

Доповнення

У матеріалі зазначається, що протягом останніх двох років Байден наполягав на тому, щоб усі американці, особливо військовослужбовці, трималися якомога далі від лінії фронту в Україні. Як наслідок надану США військову техніку довелося вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що вимагає часу.

Зараз США можуть допомогти з технічним обслуговуванням лише через відеочат або захищений телефон. Однак такий механізм допомоги має певні обмеження, адже американські війська і підрядники не можуть безпосередньо працювати із системами, пише CNN.

Посадовці Білого дому розповіли, що протягом останніх місяців ці обмеження почали переглядати, оскільки допомога від США була заблокована в Конгресі, а Росія мала успіхи на полі бою.

Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, перебувати в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти відремонтувати пошкоджене обладнання набагато швидше

пише видання

За їхніми словами, однією із систем, яка, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі F-16, які Україна має отримати у 2024 році. Однак компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників, наголосив один зі співрозмовників.

Дозвіл США на удари України по території рф зірвав більший наступ на Харківську область-Associated Press23.06.24, 20:02 • 95776 переглядiв

Лілія Подоляк

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