Американские биржевые фонды, непосредственно инвестирующие в Ether, привлекли 107 миллионов долларов чистого притока в первый день торгов. Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.Bitcoin.

Детали

Американские биржевые фонды, осуществляющие инвестиции в Ether, привлекли общий чистый приток средств в размере 107 миллионов долларов в первый день торгов. Это демонстрирует растущий спрос на другие криптовалюты помимо Bitcoin.

По данным Bloomberg, Ethereum Trust компании BlackRock Inc. зарегистрировал наибольший объем подписок на сумму 267 миллионов долларов, за ним следует Bitwise Ethereum с 204 миллионами долларов и Fidelity Ethereum Fund с 71 миллионом долларов.

Акции на сумму более 1 миллиарда долларов были проданы в девяти ETF, которые были запущены через шесть месяцев после того, как американские регуляторы разрешили первые спотовые Bitcoin ETF в США. Эти новые фонды за последний год привлекли чистый приток более 17 миллиардов долларов.

Ether, который является вторым по популярности цифровым активом и широко используется для финансовых услуг на основе блокчейна, имеет рыночную капитализацию, составляющую менее трети от рыночной стоимости Bitcoin. Это порождает прогнозы о меньшем притоке средств по сравнению с Bitcoin ETF.

Напомним,

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