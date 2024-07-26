Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности, передает УНН.

Детали

По авиабазе, где в том числе дислоцированы военные США, было выпущено как минимум две ракеты. Их тип не назван. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Мы можем подтвердить, что удар был осуществлен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, сколько ракет было выпущено», - сказал представитель Пентагона.

Группировки, поддерживаемые Ираном, с конца 2023 года в течение нескольких месяцев наносили удары по американским базам в Сирии и Ираке, но в феврале 2024-го обстрелы прекратились. В апреле по сирийской базе снова было выпущено не менее пяти ракет. США в ответ нанесли авиаудар по ракетной установке, используемой для атаки.

У ЄС та США висловили стурбованість з приводу криміналізації одностатевих стосунків в Іраку