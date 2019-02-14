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Amazon раскритиковал мэр Нью-Йорка из-за отказа делать бизнес в "величайшем городе мира"

Киев  •  УНН

 • 8521 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Американская корпорация Amazon, отменив свое решение учредить новую штаб-квартиру в Нью-Йорке, отвергла возможность заниматься бизнесом в “величайшем городе мира”. Об этом заявил в четверг мэр города Билл де Блазио, передает УНН.

“Нам нужно быть жесткими, чтобы добиваться своего в городе Нью-Йорк. Мы дали Amazon шанс стать добрым соседом и заниматься предпринимательством в величайшем на свете городе. Amazon отмахнулся от этой возможности”, — написал градоначальник в своем Twitter.

Amazon ранее объявила о решении не строить новый головной офис в Нью-Йорке. В качестве причины такого демарша была названа позиция ряда политиков на уровне штата и города, заявивших, что они выступают против присутствия компании и не будут взаимодействовать с ней в осуществлении проекта.

Городские власти, включая мэра Билла де Блазио, изначально горячо приветствовали известие о том, что Amazon выбрала в качестве места для строительства своего нового головного офиса район Куинс. Как отметила телекомпания CNN, строительство офиса Amazon в Куинсе могло привести к созданию около 25 тысяч новых рабочих мест. Газета The New York Times отметила, что в рамках поддержки этого проекта власти штата и муниципальные власти были готовы предоставить компании льготы в размере 13 млрд долларов и это вызвало недовольство ряда членов законодательной ассамблеи штата и представителей профсоюзов.

You have to be tough to make it in New York City. We gave Amazon the opportunity to be a good neighbor and do business in the greatest city in the world. Instead of working with the community, Amazon threw away that opportunity.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 14 февраля 2019

Обычные жители мегаполиса, а также некоторые законодатели штата Нью-Йорк открыто выступили против планов Amazon, заявив, что они приведут к неоправданному росту цен на жилье, как это произошло, к примеру, в Сиэтле — городе, где расположена первая штаб-квартира компании.

Как сообщал УНН, Amazon, Apple, Netflix и YouTube обвиняют в нарушении регламента ЕС о защите данных.

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