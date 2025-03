Amazon розкритикував мер Нью-Йорка через відмову робити бізнес в "найвеличнішому місті світу"

“Нам потрібно бути жорсткими, щоб домагатися свого в місті Нью-Йорк. Ми дали Amazon шанс стати добрим сусідом і займатися підприємництвом у найвеличнішому у світі місті. Amazon відмахнувся від цієї можливості”, — написав градоначальник в своєму Twitter.

Amazon раніше оголосила про рішення не будувати новий головний офіс в Нью-Йорку. В якості причини такого демаршу була названа позиція ряду політиків на рівні штату та міста, які заявили, що вони виступають проти присутності компанії і не будуть взаємодіяти з нею в здійсненні проекту.

Міська влада, включаючи мера Білла де Блазіо, спочатку гаряче вітала звістку про те, що Amazon вибрала в якості місця для будівництва свого нового головного офісу район Квінс. Як зазначила телекомпанія CNN, будівництво офісу Amazon в Квінсі могло привести до створення близько 25 тисяч нових робочих місць. Газета The New York Times зазначила, що в рамках підтримки цього проекту влада штату і муніципальна влада були готові надати компанії пільги в розмірі 13 млрд доларів і це викликало невдоволення ряду членів законодавчої асамблеї штату і представників профспілок.

Звичайні мешканці мегаполісу, а також деякі законодавці штату Нью-Йорк відкрито виступили проти планів Amazon, заявивши, що вони приведуть до невиправданого зростання цін на житло, як це сталося, наприклад, в Сіетлі — місті, де розташована перша штаб-квартира компанії.

