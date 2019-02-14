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Amazon розкритикував мер Нью-Йорка через відмову робити бізнес в "найвеличнішому місті світу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Американська корпорація Amazon, скасувавши своє рішення заснувати нову штаб-квартиру в Нью-Йорку, відкинула можливість займатися бізнесом в “найвеличнішому місті світу”. Про це заявив у четвер мер міста Білл де Блазіо, передає УНН.

“Нам потрібно бути жорсткими, щоб домагатися свого в місті Нью-Йорк. Ми дали Amazon шанс стати добрим сусідом і займатися підприємництвом у найвеличнішому у світі місті. Amazon відмахнувся від цієї можливості”, — написав градоначальник в своєму Twitter.

Amazon раніше оголосила про рішення не будувати новий головний офіс в Нью-Йорку. В якості причини такого демаршу була названа позиція ряду політиків на рівні штату та міста, які заявили, що вони виступають проти присутності компанії і не будуть взаємодіяти з нею в здійсненні проекту.

Міська влада, включаючи мера Білла де Блазіо, спочатку гаряче вітала звістку про те, що Amazon вибрала в якості місця для будівництва свого нового головного офісу район Квінс. Як зазначила телекомпанія CNN, будівництво офісу Amazon в Квінсі могло привести до створення близько 25 тисяч нових робочих місць. Газета The New York Times зазначила, що в рамках підтримки цього проекту влада штату і муніципальна влада були готові надати компанії пільги в розмірі 13 млрд доларів і це викликало невдоволення ряду членів законодавчої асамблеї штату і представників профспілок.

You have to be tough to make it in New York City. We gave Amazon the opportunity to be a good neighbor and do business in the greatest city in the world. Instead of working with the community, Amazon threw away that opportunity.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 14 лютого 2019 р.

Звичайні мешканці мегаполісу, а також деякі законодавці штату Нью-Йорк відкрито виступили проти планів Amazon, заявивши, що вони приведуть до невиправданого зростання цін на житло, як це сталося, наприклад, в Сіетлі — місті, де розташована перша штаб-квартира компанії.

Як повідомляв УНН, Amazon, Apple, Netflix і YouTube звинувачують в порушенні регламенту ЄС про захист даних.

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