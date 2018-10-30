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"Альтернатива для Германии" считает своей заслугой отказ Меркель от лидерства в ХДС

"Альтернатива для Германии" считает своей заслугой отказ Меркель от лидерства в ХДС

Киев  •  УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Руководство правопопулистской антиэмигрантской партии евроскептиков “Альтернатива для Германии” (AfD) считает, что партия существенно повлияла на решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель уйти из поста лидера Христианско-демократического союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.

“Это во многом произошло из-за нас”, — заявил председатель партии Александр Гауланд, комментируя решение Меркель.

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“Охота, которую объявил мой коллега Гауланд, завершилась успешно”, — отметила в свою очередь сопредседатель фракции AfD в парламенте Алис Вайдель. Она сделала отсылку к заявлению Гауланда, сделанному им 24 сентября 2017 года после выборов в Бундестаг, по результатам которых AfD стала крупнейшей оппозиционной фракцией в парламенте. Тогда политик сообщил, что собирается “вести охоту на Меркель” и заполучить голоса избирателей.

На воскресных выборах в ландтаг федеральной земли Гессен “Альтернатива” набрала 13,1% голосов и теперь представлена во всех региональных парламентах ФРГ.

Как ранее информировал УНН, в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но останется главой кабинета министров максимум до 2021 года. Вновь становиться канцлером после этого она не собирается. Решение последовало после того, как на выборах в земельный парламент (ландтаг) Гессена христианские демократы набрали 27% голосов — на 11,3% меньше, чем на выборах в 2013 году.

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Напомним, в феврале 2018 аннексирован Россией Крым с официальным визитом посещала делегация немецких парламентариев правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” из трёх региональных парламентов ФРГ. Член фракции “Альтернативы для Германии” в бундестаге Гансйорг Мюллер а также один из трех заместителей федерального председателя партии Георг Пацдерски критиковали эту поездку.

В начале создания AfD немецкие СМИ часто называли её “партия анти-евро” или “евроскептическая партия”. Консерваторы и критики с центристского политического спектра Германии называют идеологию AfD “популистской”, а критики слева, наоборот, — считают её консервативной. Впоследствии руководство партии в лице Бернда Луке обвинили в “авторитарном стиле правления”, много активных членов времени создания партии начали массово выходить из её рядов, закидывая руководству приверженность правом популизму. Во внешней политике руководители партии считают образец Отто фон Бисмарка. После начала революции Достоинства в Украине осенью 2013 года и особенно после начала агрессии России против Украины весной 2014, руководители партии были неоднократно отмечены в откровенно пророссийских и антиукраинских высказываниях.

Как отмечает DW, AfD — единственная партия в Германии, поддержавшая Brexit и избрание президента Дональда Трампа.

На парламентских выборах 2017 года AfD впервые прошла в бундестаг, набрав почти 13% и получив 94 депутатских мандата.

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