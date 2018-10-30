"Альтернатива для Німеччини" вважає своєю заслугою відмову Меркель від лідерства в ХДС

“Це багато в чому відбулося через нас”, — заявив голова партії Александер Гауланд, коментуючи рішення Меркель.

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“Полювання, яку оголосив мій колега Гауланд, завершилося успішно”, — зазначила в свою чергу співголова фракції AfD в парламенті Аліс Вайдель. Вона зробила відсилання до заяви Гауланда, зроблену ним 24 вересня 2017 роки після виборів до Бундестагу, за результатами яких AfD стала найбільшою опозиційною фракцією в парламенті. Тоді політик повідомив, що збирається “вести полювання на Меркель” і здобути голоси виборців.

На недільних виборах в ландтаг федеральної землі Гессен “Альтернатива” набрала 13,1% голосів і тепер представлена ​​в усіх регіональних парламентах ФРН.

Як раніше інформував УНН, у понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на прес-конференції, що більше не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться главою кабінету міністрів максимум до 2021 року. Знову ставати канцлером після цього вона не збирається. Рішення послідувало після того, як на виборах до земельного парламенту (ландтагу) ​​Гессена християнські демократи набрали 27% голосів — на 11,3% менше, ніж на виборах в 2013 році.

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Нагадаємо, у лютому 2018 року анексований Росією Крим з офіційним візитом відвідувала делегація німецьких парламентарів правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” із трьох регіональних парламентів ФРН. Член фракції “Альтернативи для Німеччини” в бундестазі Гансйорг Мюллер а також один із трьох заступників федерального голови партії Георг Пацдерскі критикували цю поїздку.

На початку створення AfD німецьких ЗМІ часто називали її “партія анти-євро” або “євро-критична партія”. Консерватори та критики із центриського політичного спектру Німеччини називають ідеологію AfD “популістською”, а критики зліва, навпаки, — вважають її консервативною. Згодом керівництво партії в особі Бернда Луке було звинувачено в “авторитарному стілі правління”, багато активних членів часу створення партії почали масово виходити із її рядів, закидуючи керівництву прихильність правому популізмові. В зовнішній політиці керманичі партії вважають за взірець Отто фон Бісмарка. Після початку Революції Гідності в Україні восени 2013 року і особливо після початку агресії Росії проти України навесні 2014, керівники партії були неоднаразово відмічені у відверто проросійських та антиукраїнських висловлюваннях.

Як зазначає DW, AfD — єдина партія в Німеччині, яка підтримала Brexit і обрання президента Дональда Трампа.

На парламентських виборах 2017 року AfD вперше пройшла в бундестаг, набравши майже 13% і отримавши 94 депутатських мандата.