Білий дім вважає внутрішньою справою Німеччини рішення Меркель не претендувати на пост канцлера

“Це особиста справа канцлера і внутрішні справи людей цієї країни, ми продовжимо роботу з канцлером і продовжимо розвивати відносини”, — сказала вона.

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Як раніше інформував УНН, у понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на прес-конференції, що більше не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться главою кабінету міністрів максимум до 2021 року. Знову ставати канцлером після цього вона не збирається. Рішення послідувало після того, як на виборах до земельного парламенту (ландтагу) ​​Гессена християнські демократи набрали 27% голосів — на 11,3% менше, ніж на виборах в 2013 році.

Меркель підкреслила, що не має наміру брати участь у дискусіях щодо свого наступника на посту глави ХДС. Протягом понеділка відразу кілька людей заявили про намір висунути кандидатуру на виборах голови Християнсько-демократичного союзу. Вже зараз можна сказати, що головними фаворитами на них будуть генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан.

Ангела Меркель є головою ХДС із 2000 року. Посада канцлера вона зайняла в 2005 році. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини. Людина року журналу “Тайм” (2015), найвпливовіша жінка планети за версією журналу “Форбс”.