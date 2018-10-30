Білий дім вважає внутрішньою справою Німеччини рішення Меркель не претендувати на пост канцлера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Білий дім вважає, що намір канцлера ФРН Ангели Меркель не має переобиратися в 2021 році та піти із посади є внутрішньою справою країни. Про це в понеділок заявила прес-секретар президента Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Це особиста справа канцлера і внутрішні справи людей цієї країни, ми продовжимо роботу з канцлером і продовжимо розвивати відносини”, — сказала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон назвав гідним рішення Меркель не претендувати на пост канцлера в 2021 році
Як раніше інформував УНН, у понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на прес-конференції, що більше не буде висувати свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але залишиться главою кабінету міністрів максимум до 2021 року. Знову ставати канцлером після цього вона не збирається. Рішення послідувало після того, як на виборах до земельного парламенту (ландтагу) Гессена християнські демократи набрали 27% голосів — на 11,3% менше, ніж на виборах в 2013 році.
Меркель підкреслила, що не має наміру брати участь у дискусіях щодо свого наступника на посту глави ХДС. Протягом понеділка відразу кілька людей заявили про намір висунути кандидатуру на виборах голови Християнсько-демократичного союзу. Вже зараз можна сказати, що головними фаворитами на них будуть генеральний секретар ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер і міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан.
Ангела Меркель є головою ХДС із 2000 року. Посада канцлера вона зайняла в 2005 році. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини. Людина року журналу “Тайм” (2015), найвпливовіша жінка планети за версією журналу “Форбс”.