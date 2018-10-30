Белый дом считает внутренним делом Германии решение Меркель не претендовать на пост канцлера

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108240 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116137 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154503 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147838 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138096 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128991 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173674 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Белый дом считает внутренним делом Германии решение Меркель не претендовать на пост канцлера

Белый дом считает внутренним делом Германии решение Меркель не претендовать на пост канцлера

Киев  •  УНН

 • 9301 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Белый дом считает, что намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не переизбираться в 2021 году и уйти из политики является внутренним делом страны. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс во время брифинга для журналистов, передает УНН.

“Это личное дело канцлера и внутренние дела людей этой страны, мы продолжим работу с канцлером и продолжим развивать отношения”, — сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон назвал достойным решение Меркель не претендовать на пост канцлера в 2021 году

Как ранее информировал УНН, в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но останется главой кабинета министров максимум до 2021 года. Вновь становиться канцлером после этого она не собирается. Решение последовало после того, как на выборах в земельный парламент (ландтаг) Гессена христианские демократы набрали 27% голосов — на 11,3% меньше, чем на выборах в 2013 году.

Меркель подчеркнула, что не намерен участвовать в дискуссиях относительно своего преемника на посту главы ХДС. В течение понедельника сразу несколько человек заявили о намерении выдвинуть кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза. Уже сейчас можно сказать, что главными фаворитами на них будут генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Ангела Меркель является председателем ХДС с 2000 года. Должность канцлера она заняла в 2005 году. Первая женщина Федеральный канцлер Германии. Человек года журнала “Тайм” (2015), самая влиятельная женщина планеты по версии журнала “Форбс”.

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