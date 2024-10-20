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Алек Болдуин вернулся в комедийное шоу «Saturday Night Live», но уже не в роли Трампа

Алек Болдуин вернулся в комедийное шоу «Saturday Night Live», но уже не в роли Трампа

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 08:59  •  6391 просмотра

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66-летний актер Алек Болдуин снова появился в комедийном шоу SNL, сыграв ведущего Fox News Брета Байера. Это его первое появление после завершения судебного процесса относительно трагического инцидента на съемках фильма «Ржавчина».

66-летний актер возобновил участие в легендарном комедийном шоу. Однако не стал повторять роль экс-президента Дональда Трампа, за которую получил «Эмми».

Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Актер Алек Болдуин возобновил участие в легендарном комедийном шоу «Saturday Night Live» (SNL).  Он сыграл ведущего Fox News Брета Байера в первом скетче, который пародировал интервью кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Да, я выгляжу так, будто кто-то создал бизнесмена в Minecraft

- пошутил Болдуин в начале своего выступления под громкие аплодисменты.

Контекст

Байер и Харрис горячо дискутировали в интервью, которое длилось почти 30 минут. Разговор становился громким снова и снова. Модератор Байер задавал вопросы Харрис только для того, чтобы несколько раз перебивать ее в последующих попытках ответить.

Ведущей субботнего шоу был звезда «Beetlejuice Beetlejuice» Майкл Китон, а музыкальной ведущей была Билли Айлиш.

Болдуин вел «SNL» рекордные 17 раз, но в последнее время не появлялся из-за судебного процесса по непредумышленному убийству украинского оператора Галины Гатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Процесс завершился в июле, когда производство было аннулировано.

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве13 июля 2024, 00:17 • 21073 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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