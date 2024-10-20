Алек Болдуин вернулся в комедийное шоу «Saturday Night Live», но уже не в роли Трампа
Киев • УНН
66-летний актер Алек Болдуин снова появился в комедийном шоу SNL, сыграв ведущего Fox News Брета Байера. Это его первое появление после завершения судебного процесса относительно трагического инцидента на съемках фильма «Ржавчина».
66-летний актер возобновил участие в легендарном комедийном шоу. Однако не стал повторять роль экс-президента Дональда Трампа, за которую получил «Эмми».
Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Детали
Актер Алек Болдуин возобновил участие в легендарном комедийном шоу «Saturday Night Live» (SNL). Он сыграл ведущего Fox News Брета Байера в первом скетче, который пародировал интервью кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
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Контекст
Байер и Харрис горячо дискутировали в интервью, которое длилось почти 30 минут. Разговор становился громким снова и снова. Модератор Байер задавал вопросы Харрис только для того, чтобы несколько раз перебивать ее в последующих попытках ответить.
Ведущей субботнего шоу был звезда «Beetlejuice Beetlejuice» Майкл Китон, а музыкальной ведущей была Билли Айлиш.
Болдуин вел «SNL» рекордные 17 раз, но в последнее время не появлялся из-за судебного процесса по непредумышленному убийству украинского оператора Галины Гатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Процесс завершился в июле, когда производство было аннулировано.
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