Суд в Нью-Мексико в пятницу, 12 июля, неожиданно аннулировал обвинения в адрес актера Алека Болдуина относительно непреднамеренного убийства украинского оператора Галины Гатчинс, сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дело даже не дошло до решения присяжных из-за действий следственных органов штата. Они по непонятным причинам скрыли доказательства, которые могли быть использованы в пользу актера.

Среди прочего речь идет об установлении факта происхождения настоящих патронов, которые попали на съемочную площадку фильма Ржавчина: считалось, что их принесла реквизитор, хотя на самом деле пули были присланы поставщиком реквизита.

Судья Мэри Марлоу заявила, что действия следователей привели к непоправимому ущербу для уголовного дела, и отменила его. Решение о снятии обвинений Болдуин и члены его семьи встретили слезами счастья.

Гибель Галины Хатчинс: в США начался суд над актером Алеком Болдуином