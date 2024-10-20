Алек Болдуїн повернувся в комедійне шоу «Saturday Night Live», але вже не у ролі Трампа
Київ • УНН
66-річний актор Алек Болдуїн знову з'явився в комедійному шоу SNL, зігравши ведучого Fox News Брета Байєра. Це його перша поява після завершення судового процесу щодо трагічного інциденту на зйомках фільму "Іржа".
66-річний актор відновив участь у легендарному комедійному шоу. Проте не став повторювати роль експрезидента Дональда Трампа, за яку отримав "Еммі".
Пише УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес.
Деталі
Актор Алек Болдуїн відновив участь у легендарному комедійному шоу "Saturday Night Live" (SNL). Він зіграв ведучого Fox News Брета Байєра в першому скетчі, який пародіював інтерв'ю кандидата в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс.
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Контекст
Байєр і Гарріс гаряче дискутували в інтерв'ю, яке тривало майже 30 хвилин. Розмова ставала гучною знову і знову. Модератор Байєр ставив запитання Гарріс тільки для того, щоб кілька разів перебивати її в наступних спробах відповісти.
Ведучою суботнього шоу був зірка "Beetlejuice Beetlejuice" Майкл Кітон, а музичною ведучою була Біллі Айліш.
Болдуін вів "SNL" рекордні 17 разів, але останнім часом не з’являвся через судовий процес щодо ненавмисного вбивства української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". Процес завершився в липні, коли провадження було анульовано.
З Алека Болдуїна зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві13.07.24, 03:17 • 21276 переглядiв