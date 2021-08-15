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Албания и Косово временно примет афганских беженцев

Албания и Косово временно примет афганских беженцев

Киев  •  УНН

 • 15101 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Албания и Косово приняли просьбу США временно принять афганских беженцев, ищущих визы для въезда в Соединенные Штаты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Тиране премьер-министр Эди Рама заявил, что администрация президента США Джо Байдена попросила коллегу-члена НАТО Албанию оценить, может ли она служить транзитной страной для ряда афганских беженцев, конечным пунктом назначения которых являются Соединенные Штаты. Страна согласилась помочь.

Администрация Байдена проводила переговоры еще с Косово по защите афганских беженцев, пока они не завершат процесс утверждения их американских виз.

В Косово президент Вьоса Османи заявил, что с середины июля правительство контактировал с властями США.

Цитата

“Без всяких колебаний и оговорок я дала свое согласие на эту гуманитарную операцию”, — написала Османи в своем аккаунте в Facebook.

Напомним

США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в столице Афганистана Кабуле после того, как талибы взяли под свой контроль ключевые восточный город Джелалабад. В посольстве США сообщили, что по аэропорту Кабула открыли огонь.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили , что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

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