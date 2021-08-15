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Албанія і Косово тимчасово прийме афганських біженців

Албанія і Косово тимчасово прийме афганських біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Албанія та Косово прийняли прохання США тимчасово прийняти афганських біженців, які шукають візи для в’їзду до Сполучених Штатів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У Тирані прем’єр-міністр Еді Рама заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена попросила колегу-члена НАТО Албанію оцінити, чи може вона служити транзитною країною для ряду афганських біженців, кінцевим пунктом призначення яких є Сполучені Штати. Країна погодилася допомогти.

Адміністрація Байдена проводила переговори ще з Косово щодо захисту афганських біженців, поки вони не завершать процес затвердження їхніх американських віз.

У Косово президент Вьоса Османі заявив, що з середини липня уряд контактував з владою США.

Цитата

“Без жодних вагань і обумовлень я дала свою згоду на цю гуманітарну операцію”, — написала Османі у своєму акаунті у Facebook.

Нагадаємо

США почали евакуацію дипломатів зі свого посольства в столиці Афганістану Кабулі після того, як таліби взяли під свій контроль ключове східне місто Джелалабад. У посольстві США повідомили, що по аеропорту Кабула відкрили вогонь.

Доповнення

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану Кабулі. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

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