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Агрессия РФ против Украины как "прокси-война" с США: в Кремле отреагировали на заявление Рубио

Киев • УНН

 • 27221 просмотра

Песков поддержал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что война в Украине является "прокси-войной" между ядерными державами. Рубио ранее подчеркнул, что конфликт должен завершиться.

Агрессия РФ против Украины как "прокси-война" с США: в Кремле отреагировали на заявление Рубио

В Москве выразили согласие с мнением госсекретаря США Марко Рубио о том, что войну России против Украины также можно рассматривать как прокси-войну между РФ и США. 

Передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы согласны с этим

- заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков,

Он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно российско-украинской войны, которая якобы является "прокси-войной" между двумя ядерными странами.

Напомним

Рубио заявлял:

Честно говоря, это война между ядерными державами - Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И никто не имеет ни одной идеи или плана, как ее завершить

- считает чиновник. 

Трамп: "Сегодня я получил важное письмо от Зеленского - Украина хочет вернуться к столу переговоров"05.03.25, 06:00 • 27754 просмотра

Игорь Тележников

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