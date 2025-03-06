Агрессия РФ против Украины как "прокси-война" с США: в Кремле отреагировали на заявление Рубио
Киев • УНН
Песков поддержал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что война в Украине является "прокси-войной" между ядерными державами. Рубио ранее подчеркнул, что конфликт должен завершиться.
В Москве выразили согласие с мнением госсекретаря США Марко Рубио о том, что войну России против Украины также можно рассматривать как прокси-войну между РФ и США.
Передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы согласны с этим
Он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно российско-украинской войны, которая якобы является "прокси-войной" между двумя ядерными странами.
Напомним
Рубио заявлял:
Честно говоря, это война между ядерными державами - Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И никто не имеет ни одной идеи или плана, как ее завершить
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