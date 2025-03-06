Агресія рф проти України як "проксі-війна" з США: у кремлі відреагували на заяву Рубіо
Київ • УНН
пєсков підтримав заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війна в Україні є "проксі-війною" між ядерними державами. Рубіо раніше наголосив, що конфлікт має завершитися.
У москві висловили згоду з думкою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війну росії проти України можна також розглядати як "проксі-війну" між рф і США.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Ми можемо і хочемо з цим погодитися, і ми погоджуємося з цим
Він прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо відносно російсько-української війни, яка буцімто є "проксі-війною" між двома ядерними країнами.
Нагадаємо
Рубіо заявляв:
Відверто кажучи, це війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити
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