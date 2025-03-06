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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Агресія рф проти України як "проксі-війна" з США: у кремлі відреагували на заяву Рубіо

Київ • УНН

 • 27224 перегляди

пєсков підтримав заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війна в Україні є "проксі-війною" між ядерними державами. Рубіо раніше наголосив, що конфлікт має завершитися.

Агресія рф проти України як "проксі-війна" з США: у кремлі відреагували на заяву Рубіо

У москві висловили згоду з думкою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війну росії проти України можна також розглядати як "проксі-війну" між рф і США. 

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Ми можемо і хочемо з цим погодитися, і ми погоджуємося з цим

- заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков,

Він прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо відносно російсько-української війни, яка буцімто є "проксі-війною" між двома ядерними країнами.

Нагадаємо

Рубіо заявляв:

Відверто кажучи, це війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити

- вважає посадовець. 

Трамп: "Сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського - Україна хоче повернутись до столу перемовин"05.03.25, 06:00 • 27754 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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