Агресія рф проти України як "проксі-війна" з США: у кремлі відреагували на заяву Рубіо

У москві висловили згоду з думкою держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війну росії проти України можна також розглядати як "проксі-війну" між рф і США.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Ми можемо і хочемо з цим погодитися, і ми погоджуємося з цим - заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков,

Він прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо відносно російсько-української війни, яка буцімто є "проксі-війною" між двома ядерними країнами.

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Рубіо заявляв:

Відверто кажучи, це війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити - вважає посадовець.

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