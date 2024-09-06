Аграрии Киевщины уже собрали 1 млн 683 тыс. тонн зерна нового урожая

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  120362 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  121468 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  110995 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  108567 просмотра
Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  75584 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  10956 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  108567 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  110995 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  182512 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  170407 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  20221 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  93247 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  102853 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  120139 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  161801 просмотра
Актуальное
Аграрии Киевщины уже собрали 1 млн 683 тыс. тонн зерна нового урожая

Аграрии Киевщины уже собрали 1 млн 683 тыс. тонн зерна нового урожая

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 12:58  •  3922 просмотра

Read in English

Аграрии Киевской области собрали 1,68 млн тонн зерна с 434 тыс. га. Средняя урожайность составила 38,8 ц/га, больше всего намолочено пшеницы - 1,07 млн тонн с урожайностью 55,2 ц/га.

Аграрии всех категорий хозяйств Киевской области намолотили 1 млн 683 тыс. тонн зерна нового урожая. Всего обмолочено 434 тыс. га, со средней урожайностью - 38,8 ц/га. Об этом во время брифинга сообщила и.о. начальника управления агропромышленного развития Киевской ОГА Анна Пашко, передает УНН.

Зерновых и зернобобовых культур всего обмолочено на площади более 278 тыс. га и намолочено 1 381 тыс. тонн  со средней урожайностью 50 ц/га.

"Сейчас аграрии Киевщины завершили сбор урожая ранней группы зерновых и масличных культур и продолжают сбор гречихи и проса. Также начался сезон сбора сои и подсолнечника. Больше всего намолочено озимой и яровой пшеницы  -  1 065 тыс. тонн с площади 193 тыс. га, общая урожайность которого 55,2 ц/га. На втором месте сбор ярового и озимого ячменя, которого собрали 237 тыс. тонн с площади 59 тыс. га. Гороха обмолочено 4,5 тыс. га и намолочено 14 тыс. тонн", - отметила Пашко.

Кроме того, на Киевщине сейчас уже намолочено 3 тыс. тонн гречихи, 6,4 тыс. тонн проса и 55,6 тыс. тонн других зерновых и зернобобовых культур. Масличных культур всего обмолочено на площади 156 тыс. га, со средней урожайностью 19,42 ц/га и намолочено 302 тыс. тонн. В частности, 137 тыс. тонн озимого и ярового рапса, 1,6 тыс. тонн масличного льна и 0,9 тыс. тонн горчицы, что составляет 100% к прогнозу. Также намолочено 71 тыс. тонн подсолнечника и 91,30 тыс. тонн сои.

Пашко рассказала, что для надлежащего хранения зерна, на территории области функционируют 43 элеватора в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Фастовском районах, общая мощность которых более 2 млн тонн.

"Всеми категориями хозяйств Киевской области также продолжается сбор корнеплодов, клубнеплодов, овощных и продовольственных бахчевых культур. Сейчас овощей всего собрано на площади более 77 тыс. га, валовой сбор составляет более 1 345 тыс. тонн. Больше всего собрано картофеля, лука, помидоров, огурцов и капусты", - добавила и.о. начальника управления агропромышленного развития.

Аграрии Киевщины уже собирают столовую морковь и свеклу, дыни, арбузы. Кроме того, продолжается сбор других овощей: чеснока, кабачков, баклажанов, перца, зелени. Таких овощей  собрано - 7,5 тыс. га, валовой сбор составляет более 116 тыс. тонн.

В Україні зібрано вже понад 35 мільйонів тонн нового врожаю - Мінагро 6 сентября 2024, 12:37 • 8185 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

АгроновостиКиевская область
Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
  •  5773 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  87739 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  89152 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  102275 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  75526 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  76144 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
5 сентября 2024, 13:46  •  104979 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
5 сентября 2024, 10:57  •  106212 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
5 сентября 2024, 08:59  •  108761 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
5 сентября 2024, 08:04  •  170407 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Популярные

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  75584 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  108567 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  110995 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  121468 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  120362 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  10956 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  108567 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  110995 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  182512 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  170407 просмотра

Война

Оккупанты обстреляли Казацкое на Херсонщине: ранена 59-летняя женщина

Оккупанты обстреляли Казацкое на Херсонщине: ранена 59-летняя женщина

  •  0 просмотра
Генпрокурор: сейчас расследуется возможная казнь оккупантами 73 украинских военнопленных

Генпрокурор: сейчас расследуется возможная казнь оккупантами 73 украинских военнопленных

  •  13 просмотра
Помощь переселенцам и бесплатное питание школьников: Зеленская поговорила с исполнительным директором продпрограммы ООН

Помощь переселенцам и бесплатное питание школьников: Зеленская поговорила с исполнительным директором продпрограммы ООН

  •  96 просмотра
Огонь уничтожил более 5 тысяч га: чрезвычайники локализовали масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях

Огонь уничтожил более 5 тысяч га: чрезвычайники локализовали масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях

  •  2044 просмотра
Офис Генпрокурора: начато расследование возможного расстрела трех украинских военнопленных в Донецкой области

Офис Генпрокурора: начато расследование возможного расстрела трех украинских военнопленных в Донецкой области

  •  2204 просмотра

политика

российские "выборы" на оккупированных территориях Украины - незаконны. Центр страткома дал разъяснения

российские "выборы" на оккупированных территориях Украины - незаконны. Центр страткома дал разъяснения

  •  3626 просмотра
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
Эксклюзив

  •  5773 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  10990 просмотра
Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5

Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5

  •  7275 просмотра
АРМА на аукционе продало 8 часов медведчука за почти 3,6 миллиона гривен

АРМА на аукционе продало 8 часов медведчука за почти 3,6 миллиона гривен

  •  3338 просмотра

Война

Оккупанты обстреляли Казацкое на Херсонщине: ранена 59-летняя женщина

Оккупанты обстреляли Казацкое на Херсонщине: ранена 59-летняя женщина

  •  0 просмотра
Генпрокурор: сейчас расследуется возможная казнь оккупантами 73 украинских военнопленных

Генпрокурор: сейчас расследуется возможная казнь оккупантами 73 украинских военнопленных

  •  13 просмотра
Помощь переселенцам и бесплатное питание школьников: Зеленская поговорила с исполнительным директором продпрограммы ООН

Помощь переселенцам и бесплатное питание школьников: Зеленская поговорила с исполнительным директором продпрограммы ООН

  •  96 просмотра
Огонь уничтожил более 5 тысяч га: чрезвычайники локализовали масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях

Огонь уничтожил более 5 тысяч га: чрезвычайники локализовали масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях

  •  2044 просмотра
Офис Генпрокурора: начато расследование возможного расстрела трех украинских военнопленных в Донецкой области

Офис Генпрокурора: начато расследование возможного расстрела трех украинских военнопленных в Донецкой области

  •  2204 просмотра

политика

российские "выборы" на оккупированных территориях Украины - незаконны. Центр страткома дал разъяснения

российские "выборы" на оккупированных территориях Украины - незаконны. Центр страткома дал разъяснения

  •  3626 просмотра
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
Эксклюзив

  •  5773 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

  •  10990 просмотра
Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5

Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5

  •  7275 просмотра
АРМА на аукционе продало 8 часов медведчука за почти 3,6 миллиона гривен

АРМА на аукционе продало 8 часов медведчука за почти 3,6 миллиона гривен

  •  3338 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  45323 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  42601 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  39332 просмотра

Экономика

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

  •  8185 просмотра
Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

  •  11470 просмотра
В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

  •  11264 просмотра
Минэнерго назвало условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме

Минэнерго назвало условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме

  •  9097 просмотра
«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

  •  11101 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  27557 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  27626 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  38440 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  120366 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  38310 просмотра