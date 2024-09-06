Аграрии Киевщины уже собрали 1 млн 683 тыс. тонн зерна нового урожая

Аграрии всех категорий хозяйств Киевской области намолотили 1 млн 683 тыс. тонн зерна нового урожая. Всего обмолочено 434 тыс. га, со средней урожайностью - 38,8 ц/га. Об этом во время брифинга сообщила и.о. начальника управления агропромышленного развития Киевской ОГА Анна Пашко, передает УНН.

Зерновых и зернобобовых культур всего обмолочено на площади более 278 тыс. га и намолочено 1 381 тыс. тонн со средней урожайностью 50 ц/га.

"Сейчас аграрии Киевщины завершили сбор урожая ранней группы зерновых и масличных культур и продолжают сбор гречихи и проса. Также начался сезон сбора сои и подсолнечника. Больше всего намолочено озимой и яровой пшеницы - 1 065 тыс. тонн с площади 193 тыс. га, общая урожайность которого 55,2 ц/га. На втором месте сбор ярового и озимого ячменя, которого собрали 237 тыс. тонн с площади 59 тыс. га. Гороха обмолочено 4,5 тыс. га и намолочено 14 тыс. тонн", - отметила Пашко.

Кроме того, на Киевщине сейчас уже намолочено 3 тыс. тонн гречихи, 6,4 тыс. тонн проса и 55,6 тыс. тонн других зерновых и зернобобовых культур. Масличных культур всего обмолочено на площади 156 тыс. га, со средней урожайностью 19,42 ц/га и намолочено 302 тыс. тонн. В частности, 137 тыс. тонн озимого и ярового рапса, 1,6 тыс. тонн масличного льна и 0,9 тыс. тонн горчицы, что составляет 100% к прогнозу. Также намолочено 71 тыс. тонн подсолнечника и 91,30 тыс. тонн сои.

Пашко рассказала, что для надлежащего хранения зерна, на территории области функционируют 43 элеватора в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Фастовском районах, общая мощность которых более 2 млн тонн.

"Всеми категориями хозяйств Киевской области также продолжается сбор корнеплодов, клубнеплодов, овощных и продовольственных бахчевых культур. Сейчас овощей всего собрано на площади более 77 тыс. га, валовой сбор составляет более 1 345 тыс. тонн. Больше всего собрано картофеля, лука, помидоров, огурцов и капусты", - добавила и.о. начальника управления агропромышленного развития.

Аграрии Киевщины уже собирают столовую морковь и свеклу, дыни, арбузы. Кроме того, продолжается сбор других овощей: чеснока, кабачков, баклажанов, перца, зелени. Таких овощей собрано - 7,5 тыс. га, валовой сбор составляет более 116 тыс. тонн.

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