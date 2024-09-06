Аграрії Київщини вже зібрали 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю
Київ • УНН
Аграрії Київської області зібрали 1,68 млн тонн зерна з 434 тис. га. Середня врожайність склала 38,8 ц/га, найбільше намолочено пшениці - 1,07 млн тонн з урожайністю 55,2 ц/га.
Аграрії всіх категорій господарств Київської області намолотили 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю. Загалом обмолочено 434 тис. га, з середньою врожайністю — 38,8 ц/га. Про це під час брифінгу повідомила т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку Київської ОВА Анна Пашко, передає УНН.
Зернових та зернобобових культур всього обмолочено на площі понад 278 тис. га та намолочено 1 381 тис. тонн з середньою врожайністю 50 ц/га.
"Наразі аграрії Київщини завершили збір врожаю ранньої групи зернових та олійних культур та продовжують збір гречки та проса. Також розпочався сезон збору сої та соняшнику. Найбільше намолочено озимої та ярої пшениці — 1 065 тис. тонн з площі 193 тис. га, загальна врожайність якого 55,2 ц/га. На другому місці збір ярого та озимого ячменю, якого зібрали 237 тис. тонн з площі 59 тис. га. Гороху обмолочено 4,5 тис. га та намолочено 14 тис. тонн", - зазначила Пашко.
Крім того, на Київщині наразі вже намолочено 3 тис. тонн гречки, 6,4 тис. тонн проса та 55,6 тис. тонн інших зернових та зернобобових культур. Олійних культур всього обмолочено на площі 156 тис. га, з середньою врожайністю 19,42 ц/га та намолочено 302 тис. тонн. Зокрема, 137 тис. тонн озимого та ярого ріпаку, 1,6 тис. тонн олійного льону та 0,9 тис. тонн гірчиці, що становить 100% до прогнозу. Також намолочено 71 тис. тонн соняшнику та 91,30 тис. тонн сої.
Анна Пашко розповіла, що для належного зберігання зерна, на території області функціонують 43 елеватори у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Фастівському районах, загальна потужність яких понад 2 млн тонн.
"Всіма категоріями господарств Київської області також триває збір коренеплодів, бульбоплодів, овочевих і продовольчих баштанних культур. Наразі овочів всього зібрано на площі понад 77 тис. га, валовий збір становить понад 1 345 тис. тонн. Найбільше зібрано картоплі, цибулі, помідорів, огірків та капусти", - додала т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку.
Аграрії Київщини вже збирають столову моркву та буряки, дині, кавуни. Крім того, триває збір інших овочів: часнику, кабачків, баклажанів, перцю, зелені. Такої городини зібрано – 7,5 тис. га, валовий збір становить понад 116 тис. тонн.
В Україні зібрано вже понад 35 мільйонів тонн нового врожаю - Мінагро 06.09.24, 15:37 • 26030 переглядiв