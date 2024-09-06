Аграрії Київщини вже зібрали 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54428 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101689 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139754 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116064 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108390 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113404 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138468 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75102 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83582 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176694 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
83 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 23073 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28329 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27073 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 18625 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32454 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139755 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138469 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176695 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515527 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5591 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27073 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28329 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34832 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58939 перегляди
Актуальне
Аграрії Київщини вже зібрали 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю

Аграрії Київщини вже зібрали 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю

Київ • УНН

 • 19935 перегляди

Аграрії Київської області зібрали 1,68 млн тонн зерна з 434 тис. га. Середня врожайність склала 38,8 ц/га, найбільше намолочено пшениці - 1,07 млн тонн з урожайністю 55,2 ц/га.

Аграрії всіх категорій господарств Київської області намолотили 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю. Загалом обмолочено 434 тис. га, з середньою врожайністю — 38,8 ц/га. Про це під час брифінгу повідомила т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку Київської ОВА Анна Пашко, передає УНН.

Зернових та зернобобових культур всього обмолочено на площі понад 278 тис. га та намолочено 1 381 тис. тонн  з середньою врожайністю 50 ц/га.

"Наразі аграрії Київщини завершили збір врожаю ранньої групи зернових та олійних культур та продовжують збір гречки та проса. Також розпочався сезон збору сої та соняшнику. Найбільше намолочено озимої та ярої пшениці  —  1 065 тис. тонн з площі 193 тис. га, загальна врожайність якого 55,2 ц/га. На другому місці збір ярого та озимого ячменю, якого зібрали 237 тис. тонн з площі 59 тис. га. Гороху обмолочено 4,5 тис. га та намолочено 14 тис. тонн", - зазначила Пашко.

Крім того, на Київщині наразі вже намолочено 3 тис. тонн гречки, 6,4 тис. тонн проса та 55,6 тис. тонн інших зернових та зернобобових культур. Олійних культур всього обмолочено на площі 156 тис. га, з середньою врожайністю 19,42 ц/га та намолочено 302 тис. тонн. Зокрема, 137 тис. тонн озимого та ярого ріпаку, 1,6 тис. тонн олійного льону та 0,9 тис. тонн гірчиці, що становить 100% до прогнозу. Також намолочено 71 тис. тонн соняшнику та 91,30 тис. тонн сої.

Анна Пашко розповіла, що для належного зберігання зерна, на території області функціонують 43 елеватори у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Фастівському районах, загальна потужність яких понад 2 млн тонн.

"Всіма категоріями господарств Київської області також триває збір коренеплодів, бульбоплодів, овочевих і продовольчих баштанних культур. Наразі овочів всього зібрано на площі понад 77 тис. га, валовий збір становить понад 1 345 тис. тонн. Найбільше зібрано картоплі, цибулі, помідорів, огірків та капусти", - додала т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку.

Аграрії Київщини вже збирають столову моркву та буряки, дині, кавуни. Крім того, триває збір інших овочів: часнику, кабачків, баклажанів, перцю, зелені. Такої городини  зібрано – 7,5 тис. га, валовий збір становить понад 116 тис. тонн.

В Україні зібрано вже понад 35 мільйонів тонн нового врожаю - Мінагро 06.09.24, 15:37 • 26030 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

АгроновиниКиївщина

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24
Аграрії Київщини вже зібрали 1 млн 683 тис. тонн збіжжя нового врожаю | УНН