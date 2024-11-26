Агент "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о диверсии на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Об этом сообщают Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

По информации, агент организации уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка Херсонской области.

Эта акция направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь, которая обеспечивает транспортировку военных и техники в Запорожскую область. Именно там сейчас идут активные бои, где силы противника пытаются штурмовать украинские позиции.

Разрушение релейного оборудования может существенно осложнить обеспечение оккупационных войск в регионе, создавая дополнительные проблемы для агрессора.

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"