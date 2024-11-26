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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агент "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом

Киев  •  УНН

 • 1610 просмотра

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Партизан движения "АТЕШ" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка на Херсонщине. Диверсия направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь.

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о диверсии на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Об этом сообщают Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

По информации, агент организации уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка Херсонской области. 

Эта акция направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь, которая обеспечивает транспортировку военных и техники в Запорожскую область. Именно там сейчас идут активные бои, где силы противника пытаются штурмовать украинские позиции. 

Разрушение релейного оборудования может существенно осложнить обеспечение оккупационных войск в регионе, создавая дополнительные проблемы для агрессора.

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"22 нояб. 2024, 02:20 • 105765 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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melitopolМелитополь
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