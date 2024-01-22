Адвокаты подали апелляцию на арест бизнесмена Игоря Мазепы

Адвокаты обжаловали в апелляционном порядке решение суда об избрании меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление адвокатов.

Детали

Как отмечается, адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах клиента - Игоря Мазепы.

Напомним, что в пятницу суд избрал Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 349 млн гривен.

Как отметили адвокаты, указанная апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста постановления суда первой инстанции.

Дополнение

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, были избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.