Адвокати подали апеляцію на арешт бізнесмена Ігоря Мазепи

Адвокати оскаржили в апеляційному порядку ухвалу суду про обрання запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Мазепі, якого затримали за підозрою в організації оборудки з відчуження земель Київської ГЕС. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву адвокатів.

Деталі

Як зазначається, адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах клієнта - Ігоря Мазепи.

Нагадаємо, що в п’ятницю суд обрав Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 349 млн гривень.

Як наголосили адвокати, вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції.

Доповнення

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Усім чотирьом фігурантам справи про заволодіння землями біля Київської ГЕС, включаючи брата бізнесмена Ігоря Мазепи, було обрано запобіжні заходи. Брат Мазепи, Юрій, був взятий під варту з можливістю внесення застави у близько 45 мільйонів гривень.