Адвокат: Балух прибыл в колонию и находится на карантине

"Сегодня утром, 19 октября, адвокат Владимира Балуха прибыл в "Исправительную колонию № 2 Управления ФСИН по Республике Крым и г. Севастополю" в Керчи. Администрация колонии подтвердила защитнику, что украинец вчера был доставлен в колонию и находится "на карантине", - отметили в организации.



Также адвокат сообщил, что посещения Владимира Балуха разрешены лишь с 3 ноября. При этом руководство колонии во время встречи заверило адвоката, что насилие к политзаключенному не применялось, и конфликтов на этот момент с участием Балуха не происходило.



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Напомним, вчера вечером, 18 октября, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что украинский активист и политзаключенный Владимир Балух был этапирован в Керчь.



Днем ранее появилась информация, что перед этапированием Балуху впервые позволили встретиться с женой Натальей в СИЗО Симферополя.



