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Адвокат: Балух прибув в колонію і знаходиться на карантині

Адвокат: Балух прибув в колонію і знаходиться на карантині

Київ • УНН

 • 9312 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Адміністрація "Виправної колонії № 2 Управління ФСВП по Республіці Крим і м. Севастополю" в Керчі підтвердила прибуття Володимира Балуха. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на слова адвоката Балуха, передає УНН.

"Сьогодні вранці, 19 жовтня, адвокат Володимира Балуха прибув до "Виправної колонії № 2 Управління ФСВП по Республіці Крим і м. Севастополю" в Керчі. Адміністрація колонії підтвердила захиснику, що українець вчора був доставлений в колонію і знаходиться" на карантині", - відзначили в організації.

Також адвокат повідомив, що відвідування Володимира Балуха дозволені лише з 3 листопада. При цьому керівництво колонії під час зустрічі запевнило адвоката, що насильство до політв'язня не застосовувалося, і конфліктів на цей момент за участю Балуха не відбувався.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Путіна заявили, что Балух голодував только місяць - омбудсмен

Нагадаємо, вчора ввечері, 18 жовтня, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що український активіст і політв'язень Володимир Балух був етапований до Керчі.

Днем раніше з'явилася інформація, що перед етапуванням Балуху вперше дозволили зустрітися з дружиною Наталією в СІЗО Сімферополя.

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