91 боестолкновение за сутки: треть из них ВСУ отбили на Покровском направлении

С начала суток произошло 91 боевое столкновение с врагом. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что продолжаются артобстрелы приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Порозок, Дмитровка и Высокое. Противник нанес авиационные удары по населенным пунктам таких как Белополье, Большая Писаревка, Бунякино и Ободы, в общем сбросив девять КАБов. Захватчик не прекращает бомбардировки своей территории, по имеющейся информации за сегодня по территории Курской области нанесено четыре авиаудара с применением четырех КАБов - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцов. Сейчас продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Восемь боестолкновений завершились, еще два - продолжается.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Роздоловка защитниками украинской земли отбито пять атак противника - добавили в Генштабе.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вблизи населенных пунктов Андреевка, Клищеевка и Майское, еще одна атака продолжается в районе Маркового.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районе Торецка и Нелиповки. Украинские воины отбили восемь атак противника, еще два боевых столкновения продолжаются. Противник активно применяет штурмовую авиацию.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, семь боев - еще продолжаются.

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Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе сейчас продолжаются три атаки оккупационной армии. Вблизи Константиновки и Георгиевки украинские защитники отбили 11 атак противника.

На Времовском направлении состоялось пять вражеских атак неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки. Продолжается бой.

На Ореховском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили. Однако, ведут постоянные обстрелы населенных пунктов из всех имеющихся образцов вооружения. Нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке.

Приднепровском направлении враг безуспешно один раз попытался атаковать наших защитников.

Напомним,

Ночью штурмовая группа оккупантов попыталась добраться района агрегатного завода в Волчанске, но была обнаружена и уничтожена украинскими защитниками. россияне продолжают штурмовые действия в районе многоэтажек города.

В районі Липців росіяни частково переходять в оборону - речник ОТУ "Харків"