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91 бойове зіткнення за добу: третину з них ЗСУ відбили на Покровському напрямку

91 бойове зіткнення за добу: третину з них ЗСУ відбили на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 32724 перегляди

Генштаб повідомив про 91 бойове зіткнення з ворогом за добу. Найбільше атак на Покровському напрямку, де окупанти 34 рази намагалися потіснити українських захисників.

Від початку доби відбулося 91 бойове зіткнення з ворогом. Про це повідомив Генеральний штаб України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що продовжуються артобстріли прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Порозок, Дмитрівка та Високе. Противник завдав авіаціних ударів по  населених пунктах таких як Білопілля, Велика Писарівка, Бунякине та Ободи, загалом скинувши дев’ять КАБів. Загарбник не припиняє бомбардування своєї території, за наявною інформацією за сьогодні по території Курської області завдано чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі  Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Вісім боєзіткнень завершилися, ще два - триває.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Роздолівка оборонцями української землі відбито п’ять атак противника

- додали у Генштабі.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Майське, ще одна атака триває в районі Маркового.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак у районі Торецька та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще два боєвих зіткнення тривають. Противник активно застосовує штурмову авіацію.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень.  З початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, сім боїв – ще  тривають.

Павлюк назвав втрати росії за серпень01.09.24, 17:15 • 30911 переглядiв

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають три атаки окупаційної армії. Поблизу Костянтинівки та Георгіївки українські захисники відбили 11 атак противника.

На Времівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Триває бій.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили. Проте, ведуть постійні обстріли населених пунктів з усіх наявних зразків озброєння. Завдали ударів некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці.

Придніпровському напрямку ворог безуспішно один раз спробував атакувати наших оборонців. 

Нагадаємо

Вночі штурмова група окупантів спробувала дістатися району агрегатного заводу у Вовчанську, але була виявлена та знищена українськими захисниками. росіяни продовжують штурмові дії в районі багатоповерхівок міста.

В районі Липців росіяни частково переходять в оборону - речник ОТУ "Харків"01.09.24, 14:34 • 28799 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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