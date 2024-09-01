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В районі Липців росіяни частково переходять в оборону - речник ОТУ "Харків"

В районі Липців росіяни частково переходять в оборону - речник ОТУ "Харків"

Київ • УНН

 • 28799 перегляди

Речник ОТУ "Харків" повідомив, що в районі Липців противник намагається втримати позиції після значних втрат. Українські військові покращують тактичне положення та готуються до можливих дій ворога.

В районі Липців на Харківщині противник частково переходить в оборону, він намагається втримати займані рубежі. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В цьому районі (Липців – ред.) противник частково переходить в оборону, він намагається втримати займані рубежі, намагається подекуди відновити втрачене положення, оскільки на цьому напрямку противник зазнав досить відчутні втрати. Деякі військовослужбовці підрозділів, які знаходяться на…позиціях відмовляються виконувати бойові завдання,

- розповів Саранцев.

За його словами, на цьому відтинку, українські військові частково покращують своє тактичне положення.

В разі сприятливих умов контратакуємо противника, але ми розуміємо, що противник все ще сильний, тримає там достатньо велику кількість особового складу, тому звичайно ми готуємося до всіх можливих дій ворога,

- зазначив Саранцев.

Доповнення

Речник ОТУ "Харків" прокоментував плани росіян завести у Вовчанськ чеченський спецназ "Ахмат". За його словами, цей підрозділ не виконуватиме серйозних бойових завдань, а лише займатиметься піаром.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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