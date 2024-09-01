В районі Липців росіяни частково переходять в оборону - речник ОТУ "Харків"
Київ • УНН
Речник ОТУ "Харків" повідомив, що в районі Липців противник намагається втримати позиції після значних втрат. Українські військові покращують тактичне положення та готуються до можливих дій ворога.
В районі Липців на Харківщині противник частково переходить в оборону, він намагається втримати займані рубежі. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
В цьому районі (Липців – ред.) противник частково переходить в оборону, він намагається втримати займані рубежі, намагається подекуди відновити втрачене положення, оскільки на цьому напрямку противник зазнав досить відчутні втрати. Деякі військовослужбовці підрозділів, які знаходяться на…позиціях відмовляються виконувати бойові завдання,
За його словами, на цьому відтинку, українські військові частково покращують своє тактичне положення.
В разі сприятливих умов контратакуємо противника, але ми розуміємо, що противник все ще сильний, тримає там достатньо велику кількість особового складу, тому звичайно ми готуємося до всіх можливих дій ворога,
Доповнення
Речник ОТУ "Харків" прокоментував плани росіян завести у Вовчанськ чеченський спецназ "Ахмат". За його словами, цей підрозділ не виконуватиме серйозних бойових завдань, а лише займатиметься піаром.