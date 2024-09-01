В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

В районе Липцев на Харьковщине противник частично переходит в оборону, он пытается удержать занимаемые рубежи. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В этом районе (Липцов - ред.) противник частично переходит в оборону, он пытается удержать занимаемые рубежи, пытается кое-где восстановить утраченное положение, поскольку на этом направлении противник понес достаточно ощутимые потери. Некоторые военнослужащие подразделений, которые находятся на... позициях отказываются выполнять боевые задачи, - рассказал Саранцев.

По его словам, на этом отрезке, украинские военные частично улучшают свое тактическое положение.

В случае благоприятных условий контратакуем противника, но мы понимаем, что противник все еще силен, держит там достаточно большое количество личного состава, поэтому конечно мы готовимся ко всем возможным действиям врага, - отметил Саранцев.

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Спикер ОТГ "Харьков" прокомментировал планы россиян завести в Волчанск чеченский спецназ "Ахмат". По его словам, это подразделение не будет выполнять серьезных боевых задач, а только заниматься пиаром.