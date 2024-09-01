В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  56608 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  108369 просмотра
БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

  •  36092 просмотра
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  104036 просмотра
рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

  •  45228 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  153561 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  154017 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  157347 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  161627 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  157906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  56608 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

  •  46221 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  76135 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  86603 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  83961 просмотра
Актуальное
В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 11:34  •  11838 просмотра

Read in English

Представитель ОТГ "Харьков" сообщил, что в районе Липцы противник пытается удержать позиции после значительных потерь. Украинские военные улучшают тактическое положение и готовятся к возможным действиям врага.

В районе Липцев на Харьковщине противник частично переходит в оборону, он пытается удержать занимаемые рубежи. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В этом районе (Липцов - ред.) противник частично переходит в оборону, он пытается удержать занимаемые рубежи, пытается кое-где восстановить утраченное положение, поскольку на этом направлении противник понес достаточно ощутимые потери. Некоторые военнослужащие подразделений, которые находятся на... позициях отказываются выполнять боевые задачи,

- рассказал Саранцев.

По его словам, на этом отрезке, украинские военные частично улучшают свое тактическое положение.

В случае благоприятных условий контратакуем противника, но мы понимаем, что противник все еще силен, держит там достаточно большое количество личного состава, поэтому конечно мы готовимся ко всем возможным действиям врага,

- отметил Саранцев.

Дополнение

Спикер ОТГ "Харьков" прокомментировал планы россиян завести в Волчанск чеченский спецназ "Ахмат". По его словам, это подразделение не будет выполнять серьезных боевых задач, а только заниматься пиаром.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября
  •  3467 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
  •  42092 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 09:32  •  109693 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 08:59  •  110404 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  122752 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  111825 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  106197 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  81013 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  76292 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  100078 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Популярные

рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

  •  45228 просмотра
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  104036 просмотра
БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

БПЛА могли поразить 2 электростанции в России

  •  36092 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  108369 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  56608 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  153561 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  154017 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  157347 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  161627 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  157906 просмотра

Война

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

  •  651 просмотра
Атака рф по Харькову: количество раненых возросло до по меньшей мере 25

Атака рф по Харькову: количество раненых возросло до по меньшей мере 25

  •  8877 просмотра
В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

  •  11931 просмотра
На Львовщине нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101

На Львовщине нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101

  •  17206 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

  •  27309 просмотра

политика

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

  •  651 просмотра
рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

  •  45277 просмотра
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  104041 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  108372 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  109237 просмотра

Война

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

  •  651 просмотра
Атака рф по Харькову: количество раненых возросло до по меньшей мере 25

Атака рф по Харькову: количество раненых возросло до по меньшей мере 25

  •  8877 просмотра
В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"

  •  11931 просмотра
На Львовщине нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101

На Львовщине нашли боевые части российских ракет "Кинжал" и Х-101

  •  17206 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

  •  27309 просмотра

политика

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

россияне ночью пытались добраться в район агрегатного завода в Волчанске

  •  651 просмотра
рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

  •  45277 просмотра
Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

Белый дом: в субботу в секторе Газа нашли мертвыми шесть заложников

  •  104041 просмотра
Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

Харрис критикует Трампа за политизацию визита на Арлингтонское кладбище

  •  108372 просмотра
Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

Россия заявляет об отражении атаки десятков беспилотников в 7 регионах

  •  109237 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  68837 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  71724 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  94883 просмотра

Экономика

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

  •  20801 просмотра
Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

  •  32185 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  68093 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

30 августа 2024, 22:15  •  55115 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  55489 просмотра

Киев

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

  •  19656 просмотра
В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

  •  28098 просмотра
Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

  •  31933 просмотра
Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

  •  26635 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

31 августа 2024, 11:24  •  34283 просмотра