В районе Липцов россияне частично переходят в оборону - спикер ОТГ "Харьков"
Киев • УНН
Представитель ОТГ "Харьков" сообщил, что в районе Липцы противник пытается удержать позиции после значительных потерь. Украинские военные улучшают тактическое положение и готовятся к возможным действиям врага.
В районе Липцев на Харьковщине противник частично переходит в оборону, он пытается удержать занимаемые рубежи. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В этом районе (Липцов - ред.) противник частично переходит в оборону, он пытается удержать занимаемые рубежи, пытается кое-где восстановить утраченное положение, поскольку на этом направлении противник понес достаточно ощутимые потери. Некоторые военнослужащие подразделений, которые находятся на... позициях отказываются выполнять боевые задачи,
По его словам, на этом отрезке, украинские военные частично улучшают свое тактическое положение.
В случае благоприятных условий контратакуем противника, но мы понимаем, что противник все еще силен, держит там достаточно большое количество личного состава, поэтому конечно мы готовимся ко всем возможным действиям врага,
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Спикер ОТГ "Харьков" прокомментировал планы россиян завести в Волчанск чеченский спецназ "Ахмат". По его словам, это подразделение не будет выполнять серьезных боевых задач, а только заниматься пиаром.