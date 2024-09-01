Павлюк назвав втрати росії за серпень
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив про значні втрати російських військ у серпні. Знищено понад 36 тис.окупантів, 193 танки, 557 ББМ та інше озброєння.
У серпні втрати противника склали близько 36 810 окупантів та 6 383 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, передає УНН.
"У серпні 2024 року втрати противника склали близько 36810 осіб особового складу", - написав Павлюк.
За його словами, підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння/військової техніки російських військ:
- 193 танки;
- 557 бойових броньованих машин;
- 1517 артилерійських систем;
- 44 РСЗВ;
- 33 засоби ППО;
- 2065 одиниць автотехніки;
- 278 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет", - повідомив Павлюк.
Доповнення
Генштаб повідомляв сьогодні, 1 вересня, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 616 300осіб, 8592 танк та сотень одиниць військової техніки.
Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди