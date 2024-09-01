Павлюк назвал потери россии за август

В августе потери противника составили около 36 810 оккупантов и 6 383 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.

"В августе 2024 года потери противника составили около 36810 человек личного состава", - написал Павлюк.

По его словам, подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:

193 танка;

557 боевых бронированных машин;

1517 артиллерийских систем;

44 РСЗО;

33 средства ППО;

2065 единиц автотехники;

278 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками сбито 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет", - сообщил Павлюк.

Дополнение

Генштаб сообщал сегодня, 1 сентября, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 616 300 человек, 8592 танк и сотен единиц военной техники.

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