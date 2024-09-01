Павлюк назвал потери россии за август
Киев • УНН
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщил о значительных потерях российских войск в августе. Уничтожено более 36 тыс. оккупантов, 193 танка, 557 ББМ и другое вооружение.
В августе потери противника составили около 36 810 оккупантов и 6 383 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.
"В августе 2024 года потери противника составили около 36810 человек личного состава", - написал Павлюк.
По его словам, подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:
- 193 танка;
- 557 боевых бронированных машин;
- 1517 артиллерийских систем;
- 44 РСЗО;
- 33 средства ППО;
- 2065 единиц автотехники;
- 278 единиц спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками сбито 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет", - сообщил Павлюк.
Дополнение
Генштаб сообщал сегодня, 1 сентября, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 616 300 человек, 8592 танк и сотен единиц военной техники.
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