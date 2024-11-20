88 боев с начала суток: почти треть - на Покровском и Кураховском направлениях

С начала текущих суток на фронте произошло 88 боев, больше всего - 20 - на Времовском направлении, а еще почти треть - на Покровском и Кураховском, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 ноября, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно - на Покровском и Кураховском. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении сегодня наши войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.

Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Красное сбросил четыре КАБ.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза бесполезно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григорьевка и Пушкино.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времовском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.

На Ореховском, Гуляйпольском и Сиверском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины трижды отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфино Сумской области; Лемищина Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

"По имеющейся информации в настоящее время, россия нанесла 9 авиаударов по территории Курской области рф, применив 15 КАБ", - отметили в Генштабе.

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