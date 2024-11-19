Генштаб подтвердил поражение российского арсенала в брянской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города карачев брянской области рф, зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города карачев брянской области рф. По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели", - указали в Генштабе.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии рф против Украины будет продолжаться", - сообщили в Генштабе.

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