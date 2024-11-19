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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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86 боевых столкновений на фронте: где самое горячее и что происходит на передовой

86 боевых столкновений на фронте: где самое горячее и что происходит на передовой

Киев  •  УНН

 • 5938 просмотра

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За сутки произошло 86 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. Враг совершил 19 атак возле Луча, листовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Пушкиного.

На фронте с начала суток произошло 86 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 вторника, передает УНН

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время две атаки врага уже отбиты.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка, получил достойный отпор.

На Лиманском направлении противник пытается продвинуться вблизи Грековки, Новоегоровки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается одно.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, сбросил 13 кубов в районах Северска и Закетного.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Ступочек. 

На турецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Оккупанты атакуют возле населенных пунктов Торецк, Дружба и Щербиновка, где наши защитники отбили три атаки, еще три боестолкновения продолжаются. 

Президент: путин привлекает солдат из КНДР к войне, их количество может вырасти до 100 тысяч19 нояб. 2024, 10:40 • 11251 просмотр

Активнее всего враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 19 атак в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Пушкиного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 13 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Новоселидовка, Солнцовки, Берестков, Курахово, дальнего и Антоновки, нанес авиационные удары по Романовке и Ганновке, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях, уже отбито семь атак.

На Времовском направлении наши войска отбили восемь атак в районах Константинопольского, Трудового, Раздольного и Новодаровки. Три боестолкновения продолжаются в направлении Великой Новоселки, куда российские захватчики к тому же сбросили уже три кабы.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошла одна безуспешная атака захватчиков.

Враг продвинулся на нескольких направлениях фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState19 нояб. 2024, 02:47 • 68783 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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