86 боевых столкновений на фронте: где самое горячее и что происходит на передовой
Киев • УНН
За сутки произошло 86 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. Враг совершил 19 атак возле Луча, листовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Пушкиного.
На фронте с начала суток произошло 86 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 вторника, передает УНН.
На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время две атаки врага уже отбиты.
Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка, получил достойный отпор.
На Лиманском направлении противник пытается продвинуться вблизи Грековки, Новоегоровки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается одно.
На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, сбросил 13 кубов в районах Северска и Закетного.
На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Ступочек.
На турецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Оккупанты атакуют возле населенных пунктов Торецк, Дружба и Щербиновка, где наши защитники отбили три атаки, еще три боестолкновения продолжаются.
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Активнее всего враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 19 атак в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Пушкиного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются.
Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 13 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Новоселидовка, Солнцовки, Берестков, Курахово, дальнего и Антоновки, нанес авиационные удары по Романовке и Ганновке, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях, уже отбито семь атак.
На Времовском направлении наши войска отбили восемь атак в районах Константинопольского, Трудового, Раздольного и Новодаровки. Три боестолкновения продолжаются в направлении Великой Новоселки, куда российские захватчики к тому же сбросили уже три кабы.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошла одна безуспешная атака захватчиков.
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