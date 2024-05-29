80 тыс. военнообязанных обновили свои военно-учетные данные через ЦПАУ-Минобороны

80 тыс. украинских военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои военно-учетные данные через Центр предоставления административных услуг. ЦПАУ находится на втором месте среди сервисов для обновления данных.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

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Сейчас ЦПАУ на условном втором месте по количеству - 80 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов через ЦПАУ обновили свои данные. Тоже довольно популярная услуга, люди пользуются услугами ЦПАУ, доверяют им и соответственно решили уже знакомым путем пойти и сделали это - сказал Лазуткин.

Напомним

Более 1,2 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные, из них почти 1,175 миллиона использовали приложение "Резерв+", 45 тысяч обновили данные через ТЦК и СП.