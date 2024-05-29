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80 тис. військовозобов’язаних оновили свої військово-облікові дані через ЦНАП - Міноборони

80 тис. військовозобов’язаних оновили свої військово-облікові дані через ЦНАП - Міноборони

Київ • УНН

 • 12709 перегляди

Понад 80 000 Українських призовників, військовозобов'язаних та резервістів оновили свої військові посвідчення через Центр надання адміністративних послуг, який є другим за популярністю сервісом для оновлення таких даних.

80 тис. українських військовозобов’язаних, призовників та резервістів оновили свої військово-облікові дані через Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП знаходиться на другому місці серед сервісів для оновлення даних.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Наразі ЦНАП на умовному другому місці за кількістю - 80 тис. військовозобов’язаних, призовників та резервістів через ЦНАП оновили свої дані. Теж доволі популярна послуга, люди користуються послугами ЦНАП, довіряють їм і відповідно вирішили вже знайомим шляхом піти і зробили це

- сказав Лазуткін.

Нагадаємо

Більше 1,2 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані, з них майже 1,175 мільйона використали застосунок "Резерв+", 45 тисяч оновили дані через ТЦК та СП. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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