"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Предложение председателя налогового комитета Верховной Рады Украины о том, чтобы 7% из зарплаты украинцев автоматически направляли на приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), вызвало возмущение и недоверие среди киевлян. Во время опроса, который провел УНН на улицах Киева, жители столицы выразили свое отношение к этой инициативе.

Контекст

Под предлогом необходимости увеличения финансирования армии председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который неоднократно был инициатором повышения налогов в Украине, предложил обязать работающих украинцев покупать ОВГЗ на 7% от зарплаты.

Большинство опрошенных резко осудили идею Гетманцева, посчитав ее несправедливой, особенно в условиях войны, когда финансовое положение граждан и без того сложное.

"Очень негативно, Очень " – коротко высказался один из респондентов.

– коротко высказался один из респондентов. "Почему 7, а не 70? Вы меня поняли " – иронично прокомментировал другой участник опроса.

– иронично прокомментировал другой участник опроса. "Во времена войны людей, у которых и так нет средств, облагать еще любыми налогами, это, конечно, беспринципно",-добавила одна из киевлянок.

Некоторые считают, что прежде чем вводить налоги для граждан, стоит обратить внимание на расходы государственного аппарата. Киевляне также обратили внимание на проблемы, связанные с коррупцией и высокие доходы народных депутатов.

«Пусть депутаты и другие чиновники вернут деньги, которые накрали. Их и на войну хватит и на все остальное» , – отметил мужчина.

, – отметил мужчина. «Все эти политики живут на другой планете, они живут параллельной жизнью. Они наверняка из этих грубых машин не вылезают, потому что им бы люди простые морду побили», – эмоционально высказался другой киевлянин.

Некоторые участники опроса обратили внимание на отсутствие экономического обоснования инициативы и предложили искать другие пути решения финансовых проблем.

"Я считаю, что необходимо возможно разрабатывать какие-то программы. Реформы - вы же понимаете сами, что не неделя и не две разрабатываются, возможно надо хороших экономистов найти? Международных, которые могут как – то поспособствовать", - предложил один из респондентов.

Часть опрошенных высказала мнение, что такая инициатива ударит по наиболее уязвимым категориям граждан, в то время как люди с большим состоянием останутся без внимания.

«Это военные должны платить налоги или рабочие? Зарплаты у них и так небольшие» , – отметила киевлянка.

, – отметила киевлянка. «У людей нет денег даже на себя, а тут еще и забирать на налоги», – добавил мужчина.

На вопрос о том, что может помочь Украине в нынешних условиях, киевляне предлагали различные варианты, среди которых – привлечение международных специалистов, проведение системных реформ и сокращение расходов чиновников.

Таким образом опрос показал, что инициатива по обязательству работающего населения покупать на 7% от зарплаты ОВГЗ не находит поддержки среди граждан. киевляне подчеркивают необходимость более прозрачного управления государственными финансами, уменьшения коррупции и поиска альтернативных источников финансирования.

Добавим

Ранее специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба в интервью УНН отметил, дополнительные расходы в виде обязательной покупки ОВГЗ могут создать дополнительное финансовое бремя для населения, особенно для малообеспеченных граждан и предпринимателей, и призвал рассмотреть альтернативные пути финансирования государственных нужд. Лаба предложил сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и долгами по налогам, вместо введения новых обязательных расходов для граждан.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также резко раскритиковал идею Гетманцева о введении обязательной покупки ОВГЗ работающим населением. По мнению финансового аналитика, введение такого обязательства приведет к тому, что количество граждан Украины, выезжающих из страны будет увеличиваться.

"Очередная идея Гетманцева (ученика Владимира Сивковича) заставлять украинцев покупать ОВГЗ на 7% от доходов указывает на то, что у Даниила либо острое психическое расстройство с навязчивой идеей откусить что - то от доходов украинцев, либо четкая задача из центра от ФСБ и Ко постоянно смущать украинцев новыми идеями, косвенно агитируя экономически активных граждан покидать Украину", - написал Шапран на своей странице в Facebook.

По его словам, принудительное обязательство покупать облигации внутреннего государственного займа на вторичном рынке может привести к ряду негативных последствий для экономики Украины. Насыщение рынка облигациями, приобретенными населением под давлением, неизбежно повлечет рост доходности ОВГЗ на вторичном рынке, ведь многие граждане будут пытаться избавиться от этих активов. Это, в свою очередь, заставит Министерство финансов повышать процентные ставки для новых выпусков облигаций на первичном рынке, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга и станет дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет.

Кроме того, предложение Гетманцева, по мнению Шапрана, не учитывает высокие затраты на администрирование и открытие счетов в ценных бумагах, что является непростой задачей для банковской системы. В частности, стоимость открытия и обслуживания счетов для операций с ОВГЗ может превысить доходность от таких инвестиций для граждан со средними доходами.

Финансовый аналитик также считает, что такая инициатива также фактически будет стимулировать переход к теневым зарплатам и минимизацию официальных выплат, ведь обязательный процент доходов на ОВГЗ можно воспринимать как дополнительный налог.

"Украина-страна с рыночной экономикой, и такое принуждение трудно назвать рыночным. Руководители должны собственным примером доказывать выгодность операций. Из годовой декларации господина Гетманцева не видно, что он или члены его семей являются покупателями ОВГЗ. Напротив, я вижу много валютных депозитов и валютных наличных. Поэтому странно слышать от него размышления о принудительных ОВГЗ, тем более такие размышления указывают на то, что он понятия не имеет, как работает в Украине рынок ОВГЗ. А ему, как председателю финансового комитета ВРУ, было бы стоит это знать, хотя бы в конце его каденции", - добавил Шапран.

Он призвал Президента Украины и председателя Верховной Рады немедленно отстранить Гетманцева от должности председателя налогового комитета Рады и "отправить его на принудительную психиатрическую экспертизу".

"Народ должен все же узнать: Гетманцев – это просто дурак без экономического образования, которого некому остановить, или предатель, который подбрасывает дрова в украинский экономический кризис. В любом случае профессиональное влияние Гетманцева на украинский финансовый сектор должно быть ликвидировано, желательно еще вчера", - подчеркнул финансовый аналитик.