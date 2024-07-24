В Испании приговорили 74-летнего мужчину к 18 годам заключения за высылку 6 посылок с самодельной взрывчаткой в правительственные и дипломатические учреждения, одним из которых было посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник Высокий суд Испании приговорил 74-летнего пенсионера Помпейо Гонсалеса Паскуаля к 18 годам заключения за преступление связанное с терроризмом. Суд признал его виновным в отправке нескольких взрывных посылок в 2022 году, нацеленных на правительственные и дипломатические учреждения.

Согласно обвинительному акту, Гонсалес Паскуаль был арестован в январе 2023 года после того, как в конце 2022 года отправил шесть посылок с самодельной взрывчаткой. Мишенями его атаки стали премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Маргарита Роблес, посольства Украины и США в Мадриде, а также военно-воздушная база и производитель оружия.

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