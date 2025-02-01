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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 111634 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 145691 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 136514 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 133268 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 125790 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 117687 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 112514 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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71 боевое столкновение за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

71 боевое столкновение за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 16118 просмотра

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На фронте произошло 71 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении - 22 атаки. Оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и на Курщине.

С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и на Курщине, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты Железный Мост и Николаевка Черниговской области; Хлебороб Сумской области.

На Купянском направлении враг с начала суток совершил 15 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

Агрессор 12 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки оккупантов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Захватнические подразделения проводят активные действия в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать два раза за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звёздного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Сейчас продолжаются еще восемь боестолкновений.

Оккупанты один раз пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

На Гуляйпольском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки, получил отпор.

На Ореховском направлении идут два боя в районе Щербаков и Нестерянки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили три атаки захватчиков, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб.

Еще плюс 1670 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага31.01.25, 08:23 • 28929 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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