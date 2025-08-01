70 боевых столкновений на фронте: Покровское направление остается самым горячим
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 70 боевых столкновений с агрессором, 34 из которых произошли на Покровском направлении. Украинские защитники отбивают атаки врага, бои продолжаются на нескольких направлениях.
На данный момент на фронте количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 70. Активнее всего враг действует на Покровском направлении - зафиксировано тридцать четыре попытки потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Одну из трех вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время бои продолжаются.
Также противник нанес пять авиаударов, сбросил при этом одиннадцать КАБ, совершил 159 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты атаковали позиции наших защитников вблизи Красного Первого, получили достойный отпор.
На Купянском направлении противник трижды пытался продвигаться вперед в районе населенного пункта Голубовка.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и Диброва. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Северском направлении враг атаковал в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Звановки.
С начала суток украинские воины отбили одно штурмовое действие подразделений захватчика, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в сторону Белой Горы.
Наши защитники остановили наступательное действие противника.
На Торецком направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов: Дылеевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении российские захватчики совершили тридцать четыре попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов: Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Затишок, Лисовка, Проминь, Зверово, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили тридцать атак противника, четыре боестолкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники уже отбили семь вражеских атак в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малеевка и Воскресенка.
На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми авиаракетами подвергся населенный пункт Белогорье.
На Приднепровском направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Также оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Казацкое.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий противника, в настоящее время, не зафиксировано.
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