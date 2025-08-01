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70 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок залишається найгарячішим

Київ • УНН

 • 186 перегляди

На фронті зафіксовано 70 бойових зіткнень з агресором, 34 з яких відбулися на Покровському напрямку. Українські захисники відбивають атаки ворога, бої тривають на кількох напрямках.

70 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок залишається найгарячішим

На цей час на фронті кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 70. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку - зафіксовано тридцять чотири спроби потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Одну з трьох ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час бої продовжуються.

Також противник завдав п’ять авіаударів, скинув при цьому одинадцять КАБ, здійснив 159 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували позиції наших захисників поблизу Красного Першого, отримали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просуватись вперед у районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Званівки.

З початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію підрозділів загарбника, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у бік Білої Гори.

Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося чотири боєзіткнення у районах населених пунктів: Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили тридцять чотири спроби потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Сили оборони стримують натиск та відбили тридцять атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники вже відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка та Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів, одне боєзіткнення триває дотепер.

Також окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Козацьке.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій противника, на даний час, не зафіксовано.

У липні втрати російських військ перевищили 33 тисячі - Сирський01.08.25, 10:04 • 2256 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна
Україна