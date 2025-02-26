58 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на курщине
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток произошло 58 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 22 атаки. На Курском направлении зафиксировано 10 столкновений и 7 авиаударов.
58 боев произошло на фронте с начала текущих суток, большинство - на Покровском направлении, также враг был активным на Курщине, сообщили в сводке на 16 часов 26 февраля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять наземные атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны
Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариково, Большая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.
Ситуация по направлениям
Два штурмовых действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.
Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении, продолжается один бой.
На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодязов.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра, еще одна атака продолжается.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака - продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.
На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.
«Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 193 артиллерийских обстрела», - говорится в сводке.
98 боев за сутки: Генштаб обновил карту боевых действий26.02.25, 08:24 • 18201 просмотр