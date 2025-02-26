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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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58 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на курщине

58 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на курщине

Киев  •  УНН

 • 4200 просмотра

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По данным Генштаба ВСУ, с начала суток произошло 58 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 22 атаки. На Курском направлении зафиксировано 10 столкновений и 7 авиаударов.

58 боев произошло на фронте с начала текущих суток, большинство - на Покровском направлении, также враг был активным на Курщине, сообщили в сводке на 16 часов 26 февраля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять наземные атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариково, Большая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.

Ситуация по направлениям

Два штурмовых действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении, продолжается один бой.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодязов.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака - продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

«Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 193 артиллерийских обстрела», - говорится в сводке.

98 боев за сутки: Генштаб обновил карту боевых действий26.02.25, 08:24 • 18201 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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