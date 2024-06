5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

Романтические сюжеты, невероятные истории о любви, слезы и разочарования, тернистый путь к счастью, молниеносная работа режиссеров и профессиональная актерская игра, все это и даже больше ждет ценителей романтического кино. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть по выходным.

Без обид (No Hard Feelings)2023 – главная героиня Мэдди думает, что она нашла выход из своего затруднительного финансового положения, когда узнает об интригующей вакансии: богатые родители ищут девушку, которая согласится встречаться с их замкнутым 19-летним сыном Перси, прежде чем он отправится в колледж. Но неуклюжий Перси оказался большим вызовом, чем она ожидала, поладить с парнем оказывается не так просто.

Жанр: Фильм, Комедия, Мелодрама (18+)

Страна: США

Режиссер: Гена Ступницкий

У головних ролях: Дженніфер Лоуренс, Ендрю Берт Фельдман, Лаура Бенанті, Метью Бродерік, Наталі Моралес, Скотт МакАртур, Ебон Мосс-Бакрак

Вестсайдская история (West Side Story) 2021 - события фильма происходят в Нью-Йорк на Манхэттене, в середине 1950-х годов. В устаревших многоквартирных домах, которые вот-вот будут снесены, проживает множество людей из разных народов, что приводит к напряженному противостоянию, между бандами белых иммигрантов из Европы и выходцами из Латинской Америки. На фоне бескомпромиссного конфликта разворачивается трогательная история любви между белым парнем Тони и пуэрториканкой Марией, младшей сестрой главаря банды Бернардо. Влюбленные искренне хотят быть вместе, но вражда преступных группировок не позволяет им стать счастливыми.

Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама, Криминал, Мюзикл

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

В главных ролях: Рэйчел Зиглер, Энсел Элгорт, Майк Фейс, Ариана ДеБос, Дэвид Альварес, Кори Столл, Брайан д'Арси Джеймс, Рита Морено, Джош Андрес Ривера

Кто угодно, кроме тебя (Anyone But You) 2023 — романтическая комедия о двух молодых людях, чьи чувства переходят от страстной любви к ледяному недоразумению. Однако судьба имеет свои планы: главные герои случайно оказываются среди гостей на австралийской свадьбе. Они решают притвориться влюбленной парой, чтобы избежать неловких вопросов. Но среди залитого солнцем пейзажа снова вспыхивают искры, что заставляет их противостоять своим истинным чувствам и получить второй шанс на любовь.

Режиссер: Уилл Глак

Страна: США

Жанр: Мелодрама, Комедия

В главных ролях: Сидни Суини, Глен Пауэлл, Александра Шипп, Даррен Барнет, Брайан Браун, Джо Дэвидсон, Гата, Рэйчел Гриффитс, Мишель Херд, Дермот Малруни, Хэдли Робинсон, Надер Рагхеб.

La La Land (La La Land) 2016-начинающая Актриса Миа подает кофе кинозвездам в перерывах между прослушиванием миа джазовый музыкант Себастьян играет на коктейльных вечеринках в грязных барах. Их случайные встречи терпят неудачу, Миа и Себ ссорятся, но вскоре влюбляются и всячески поддерживают друг друга в воплощении своих мечтаний. Но по мере того, как их успех растет, они сталкиваются с решениями, которые могут разорвать хрупкую ткань их любви.

Режиссер: Дамьен Шазель

Страна: США

Жанр: Драма, Комедия, Мюзикл

У головних ролях: Райан Гослінг, Емма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Сіммонс, Розмарі Девітт.

Отец невесты (Father of the Bride) 2023 – по сюжету фильма красивая девушка познакомилась с прекрасным человеком, влюбилась и теперь мечтает стать его женой. София намеревалась сыграть шумную свадьбу с привлекательным мексиканцем и покинуть родительский дом. Юная особа согласилась отправиться с возлюбленным и его страну. Отец вступает в борьбу с предстоящей свадьбой своей дочери через призму многочисленных отношений внутри великого кубино-американского клана.

Режиссер: Гари Алазраки

Страна: США

Жанры: мелодрама, комедия

В главных ролях: Энди Гарсия, Глория Эстефан, Адриа Архона, Изабелла Мерсед, Диего Бонета, Рубен Рабаса, Ана Фабрега, Хлоя Файнмен, Энрике Мурсиано.