5 романтичних фільмів про кохання, які точно сподобаються: що подивитись у вихідні

Романтичні сюжети, неймовірні історії про кохання, сльози й розчарування, тернистий шлях до щастя, блискавична робота режисерів і професійна акторська гра, все це і навіть більше чекає на поціновувачів романтичного кіно. УНН пропонує добірку фільмів, які можна подивитися у вихідні.

Без образ (No Hard Feelings)2023 – головна героїня Медді думає, що знайшла вихід зі свого скрутного фінансового становища, коли дізнається про інтригуючу вакансію: заможні батьки шукають дівчину, яка б погодилась зустрічатися з їхнім замкнутим 19-річним сином Персі, перш ніж він поїде до коледжу. Але незграбний Персі виявився більшим викликом, ніж вона очікувала, порозумітися з хлопцем виявляється не так просто.

Жанр: Фільм, Комедія, Мелодрама (18+)

Країна: США

Режисер: Гена Ступницький

У головних ролях: Дженніфер Лоуренс, Ендрю Барт Фельдман, Лаура Бенанті, Меттью Бродерік, Наталі Моралес, Скотт МакАртур, Ебон Мосс-Бакрак

Вестсайдська історія (West Side Story) 2021- події фільму відбуваються у Нью-Йорк на Манхеттені, у середині 1950-х років. У застарілих багатоквартирних будинках, які ось-ось будуть знесені, проживає безліч людей з різних народів, що призводить до напруженого протистояння, між бандами білих іммігрантів із Європи та вихідцями з Латинської Америки. На тлі безкомпромісного конфлікту розгортається зворушлива історія кохання між білим хлопцем Тоні та пуерториканкою Марією, молодшою сестрою ватажка банди Бернардо. Закохані щиро хочуть бути разом, але ворожнеча злочинних угруповань не дозволяє їм стати щасливими.

Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама, Кримінал, Мюзикл

Країна: США

Режисер: Стівен Спілберг

У головних ролях: Рейчел Зеглер, Енсел Елгорт, Майк Фейст, Аріана ДеБос, Девід Альварез, Корі Столл, Брайан д'Арсі Джеймс, Ріта Морено, Джош Андрес Рівера

Хто завгодно, крім тебе (Anyone But You) 2023 — це романтична комедія про двох молодих людей, чиї почуття переходять від пристрасного кохання до крижаного непорозуміння. Однак доля має свої плани: головні герої випадково опиняються серед гостей на австралійському весіллі. Вони вирішують прикинутися закоханою парою, щоб уникнути незручних питань. Але серед залитого сонцем пейзажу знову спалахують іскри, що змушує їх протистояти своїм справжнім почуттям і отримати другий шанс на любов.

Режисер: Вілл Глак

Країна: США

Жанр: Мелодрама, Комедія

У головних ролях: Сідні Суіні, Глен Пауелл, Александра Шипп, Даррен Барнет, Брайан Браун, Джо Девідсон, Гата, Рейчел Гріффітс, Мішель Херд, Дермот Малруні, Хедлі Робінсон, Надер Рагхеб.

Ла-Ла Ленд (La La Land) 2016 - Актриса-початківець Міа подає каву кінозіркам у перервах між прослуховуваннями, а джазовий музикант Себастьян грає на коктейльних вечірках у брудних барах. Їх випадкові зустрічі проходять невдало, Міа та Себ сваряться, але невдовзі закохуються та усіляко підтримують одне в одного у втіленні своїх мрій. Але в міру того, як їх успіх зростає, вони стикаються з рішеннями, які можуть розірвати крихку тканину їхнього кохання.

Режисер: Дам’єн Шазель

Країна: США

Жанр: Драма, Комедія, Мюзикл

У головних ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Симмонс, Розмари ДеУитт.

Батько нареченої (Father of the Bride) 2023 – за сюжетом фільму красива дівчина познайомилася з прекрасною людиною, закохалась і тепер мріє стати його дружиною. Софія мала намір зіграти галасливе весілля з привабливим мексиканцем і залишити батьківську хату. Юна особа погодилася вирушити з коханим та його країну. Батько вступає в боротьбу з майбутнім весіллям своєї дочки через призму численних відносин усередині великого кубино-американського клану.

Режисер: Гари Алазраки

Країна: США

Жанри: мелодрама, комедия

У головних ролях: Енді Гарсіа, Глорія Естефан, Адріа Архона, Ізабела Мерсед, Дієго Бонета, Рубен Рабаса, Ана Фабрега, Хлоя Файнмен, Енріке Мурсіано.