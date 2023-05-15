5 причин, почему в вашей компании должна быть корпоративная почта

Получив впервые от вас сообщение, потенциальный клиент сразу понимает, кто его отправитель. Ведь адрес корпоративной электронной почты в виртуальном пространстве эквивалентен визитке – предприниматель, использующий электронную почту imya.prizvyshe@vashakompaniіa.ua, вызывает большее доверие, чем тот, кто отправит письмо с электронного адреса vashakompaniі[email protected]. Более того, ваши потенциальные клиенты, получив электронные письма с адресов @gmail.com, могут принять их за спам и шансы на то, что предложение рассмотрят, намного уменьшаются.

Почта для бизнеса - это обязательный атрибут любой уважающей себя компании, который поможет повысить узнаваемость бренда и уровень доверия клиентов. Поэтому, если вы ею еще не пользуетесь, рекомендуем исправить это упущение. Предлагаем рассмотреть 5 весомых причин, почему вам крайне необходимо подключить корпоративную почту для бизнеса.



Создание профессиональных адресов корпоративной почты



Многие современные компании уже пользуются расширенными возможности известных почтовых сервисов в платной версии. Google Workspace - одно из наиболее популярных подобных предложений на рынке офисных программ, базирующееся на надежном почтовом сервисе Gmail, проще говоря, это его бизнес-версия. Для создания адреса корпоративной почты часть @gmail.com заменяется на доменное имя компании, с привязкой его к адресам корпоративной почты сотрудников. Вы получите адрес электронной почты, который легко запоминается, соответствует домену сайта и положительно влияет на имидж компании. Также каждая учетная запись – это один ящик корпоративной почты, но не обязательно один адрес. Ведь каждый пользователь получает возможности воспользоваться еще 30 псевдонимами или альтернативными адресами, которые ведут к одному почтовому ящику. Например, менеджер по продажам с основным адресом @vashakompaniиa.ua может использовать такие адреса: prodazhi@vashakompaniіa.ua или sales@vashakompaniіa.ua. Но и это еще не все: есть возможность настроить псевдонимы доменов или дополнительные домены. Благодаря первому, каждый сотрудник может взаимозаменяемо использовать такие адреса корпоративной почты: imya.prizvishe@vashakompaniіa.ua и [email protected].



Больше места для данных в облаке



Каждый пользователь бесплатного почтового ящика Gmail имеет 15 ГБ пространства для данных. Большинство частных пользователей никогда не превышают предоставленного лимита, но тем, кто хранит фотографии, файлы и вложения из электронной почты или создает резервные копии данных с телефона на Диске, приходится время от времени удалять лишнее, чтобы освободить место. А это, согласитесь, занимает много времени и очень неудобно.

Больше места означает легкий доступ ко всем документам, проектам, резервным копиям и другим файлам с любого устройства, подключенного к Интернету. Реализация пакета Google Workspace сразу увеличивает пространство для файлов и фотографий и предоставляет, в зависимости от выбранного плана, от 30 ГБ до безлимитного объема облачного пространства.



Электронная почта и инструменты для эффективного взаимодействия с командой



Gmail в качестве корпоративной почты - это лучшая платформа для коммуникации с ее простотой в использовании и доступностью из любой точки мира. С бизнес-почтой вы получаете Google Диск – место, где люди могут создавать документы и совместно работать над ними. Это улучшает командную работу, поскольку дает всем доступ к тем же документам и ресурсам. Кроме того, он хорошо синхронизируется с различными типами файлов, включая PDF-файлы и видео.

В окне корпоративной электронной почты можно подключиться к множеству инструментов, что делает ее основой внутренней и внешней коммуникации для каждого сотрудника:



Эффективно управлять временем, создавать встречи, добавляя коллег и ресурсы организации, помогает веб-приложение для тайм-менеджмента Google Календарь.



В быстром общении с коллегами и клиентами помогут текстовые сообщения с (индивидуальных и групповых) программой Google Chat.



Проводить встречи, переговоры, собеседования и даже масштабные корпоративные вечеринки онлайн, на любых браузерах с сохранением уровня безопасности общения, поможет Google Meet, входящий в ТОП 5 самых популярных сервисов видеоконференцсвязи в мире.



Легко и гибко работать с документами по возможностям программы Google Документы, с таблицами (Google Таблицы), с онлайн-презентациями (Google Презентации), с онлайн-опросами и голосованиями (Google Формы) и профессионально создавать сайты и лендинг страницы без каких-либо знаний веб-разработки (Google Сайты).





Совместная работа в режиме реального времени



Совместная работа может быть довольно сложной задачей, даже когда все находятся в офисе, но поскольку сотрудники все чаще делятся между офисом и различными удаленными рабочими местами, этот процесс приобретает дополнительный уровень сложности.

Благодаря совместному редактированию в режиме реального времени в Google Workspace команды могут редактировать один и тот же документ, таблицу или презентацию одновременно, что исключает контроль версий, когда команды работают удаленно или в гибридной рабочей среде. Изменения происходят мгновенно, поэтому коллеги могут развивать идеи друг друга и быстрее достигать консенсуса посредством комментариев и действий. Если все еще нужно проговорить, то члены команды могут запланировать встречу через командный календарь, провести видеовызов Google Meet без ограничений времени или обсудить детали через командный чат. С помощью Google Currents вы даже можете создать собственную внутреннюю социальную сеть, чтобы оптимизировать общение в организации, делиться релевантным контентом со своими сотрудниками, создавать обсуждения и позволять сотрудникам оказывать всестороннее влияние на рабочий процесс.



Безопасность и управление учетной записью



Компания Google заявляет, что каждый день они предотвращают попадание более 100 миллионов вредоносных писем к пользователям Gmail. Сверхмощные спам-фильтры не позволяют вашему сотруднику открыть подозрительное вложение или щелкнуть на ссылку в незащищенный момент, предотвращающий загрузку вируса на компьютер и атакующей программой-вымогателем.

То есть вы можете рассчитывать на надежную и безопасную международную инфраструктуру Google 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Резервная копия корпоративной учетной записи Gmail компании создается на платформе Google, что дает ему гарантию бесперебойной работы: доступность 99,9% и время простоя 0% из-за планового технического обслуживания. Бизнес-данные защищены с помощью автоматического резервного копирования, защиты от спама и лучших в области мер безопасности. Вы получаете доступ к своим данным через защищенное соединение с шифрованием SSL, поэтому никто не может получить доступ к вашей информации.

Администраторы Gmail в бизнес версии, пакете Google Workspace, могут дистанционно управлять безопасностью данных компании, даже с удаленной точки мира, в функциональной консоли настроек. Здесь есть возможность, помимо прочего, подать заявку на блокировку доступа к важным файлам для пользователей за пределами домена – это защищает конфиденциальные данные от неавторизованных лиц и защищает их от утечки. Также администратор может проверить, используют ли пользователи достаточно надежные пароли при входе в корпоративную электронную почту. Кроме того, для большей безопасности он может принудительно изменять пароль каждые 30 дней и проверять, на каких устройствах работники входят в систему, чтобы реагировать на подозрительные активности.

Итак, надеемся, что убедительные аргументы по использованию корпоративной электронной почты доказали вам, что это действительно быстрое и качественное средство связи с клиентами, коллегами и поставщиками по всему миру. Для работодателей почта для бизнеса Gmail - это возможность использовать электронную почту премиум-класса, которую они могут контролировать и защищать без необходимости обслуживания почтового сервера и легко добавлять или удалять пользователей по мере масштабирования бизнеса. А также почта для бизнеса – это гибкий и мощный инструмент управления компанией!

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