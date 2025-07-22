26 из 42 российских дронов были обезврежены за ночь над Украиной, еще 7 не достигли целей

россия ночью выпустила по Украине 42 дрона, 26 из них сбиты или подавлены, 7 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 июля враг атаковал 42-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны. Кроме того, 7 БпЛА - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.

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