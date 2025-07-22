26 з 42 російських дронів знешкодили за ніч над Україною, ще 7 не досягли цілей

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
Ексклюзив
06:15 • 6894 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 15695 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 14852 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 31276 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112463 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 62523 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 93139 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 45551 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 50761 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57527 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
72%
744мм
Популярнi новини
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони22 липня, 00:40 • 17882 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 19040 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 14680 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів01:47 • 12662 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова02:11 • 16260 перегляди
Публікації
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 9682 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 11145 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 12224 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 80609 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112465 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Джеффрі Епштайн
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 121028 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 215620 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 231731 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 228530 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 228384 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

26 з 42 російських дронів знешкодили за ніч над Україною, ще 7 не досягли цілей

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

У ніч на 22 липня ворог атакував Україну 42 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях.

26 з 42 російських дронів знешкодили за ніч над Україною, ще 7 не досягли цілей

росія вночі випустила по Україні 42 дрони, 26 з них збито або придушено, 7 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 липня ворог атакував 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Нічна атака на Одесу: в ДСНС показали наслідки ударів ворожих безпілотників22.07.25, 07:13 • 2384 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Шахед-136
Крим
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9