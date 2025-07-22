26 з 42 російських дронів знешкодили за ніч над Україною, ще 7 не досягли цілей
Київ • УНН
У ніч на 22 липня ворог атакував Україну 42 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях.
росія вночі випустила по Україні 42 дрони, 26 з них збито або придушено, 7 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 липня ворог атакував 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.
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